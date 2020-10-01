 Пожежі на Луганщині локалізовані, населені пункти захищені - Шмигаль | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.10.2020

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Новини

Пожежі на Луганщині локалізовані, населені пункти захищені - Шмигаль

Руйнівні пожежі у Луганській області, які забрали життя дев'яти осіб, локалізовані, повідомив український прем'єр Денис Шмигаль.

Лісові пожежі на Луганщині

Загалом від вогню постраждало близько 19 тисяч гектар різноманітних угідь, кажуть чиновники

Пожежі на території Луганської області локалізовано, а небезпека для населених пунктів відсутня. Про це під час відвідування Луганської області у п'ятницю, 2 жовтня, повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Від пожеж в Луганській області постраждали близько 19 тисяч гектарів лісових насаджень, кілька населених пунктів, від 250 до 400 будинків. Пожежі локалізовано, населені пункти захищені", - заявив Шмигаль, повідомляє пресслужба міністерства внутрішніх справ України.

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Крім прем'єра, на місці стихійного лиха в Луганській області перебувають перший заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Яровий та голова Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) Микола Чечоткін.

За словами Ярового, в рамках кримінальних проваджень розглядається кілька версій причин пожеж. "Про причини пожеж слідство, серед інших, розглядає такі версії: підпали, злочинна діяльність, а також специфічні наслідки сильного вітру і відсутність дощу протягом 4 місяців", - сказав перший заступник глави МВС. Він додав, що на місці пожеж продовжують працювати понад 2,5 тисячі співробітників ДСНС, поліції і Нацгвардії.

У селі Сиротине чиновники відвідали двори, що вигоріли повністю. Крім того, вони поспілкувалися з погорільцями, яким ніде жити і які зараз перебувають в одній зі шкіл Сєвєродонецька. Її спортзал переобладнали для їхніх потреб. "Уряд готовий до виплат компенсацій постраждалим - 300 тисяч гривень за повністю зруйнований вогнем будинок, 200 тисяч гривень - виплати сім'ям, у яких є загиблі при пожежі. Також буде виплачено 50 тисяч гривень, якщо будинок зруйнований частково, і 20 тисяч гривень, якщо постраждало господарство", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, зранку у ДСНС повідомили, що у Луганській області триває гасіння понад 30 пожеж, а поблизу Станиці-Луганської та Сєвєродонецька вони "набули загрозливого характеру для 32 населених пунктів". За останніми даними, в результаті пожеж загинуло дев'ять осіб, а 17 госпіталізовано. Евакуйовано було 150 людей.

  • Майже 150 пожеж У середу, 30 вересня, на території Луганської області Держслужба з надзвичайний ситуацій (ДСНС) зафіксувала 146 пожеж у природних екосистемах. На ранок 1 жовтня ліквідовано 116 пожеж, ще 30 пожеж надалі гасять.

    Лісові пожежі: горить Луганщина

    Майже 150 пожеж

    У середу, 30 вересня, на території Луганської області Держслужба з надзвичайний ситуацій (ДСНС) зафіксувала 146 пожеж у природних екосистемах. На ранок 1 жовтня ліквідовано 116 пожеж, ще 30 пожеж надалі гасять. До ліквідації вогню залучено майже дві тисячі осіб та 200 одиниць техніки.

  • Понад 30 населених пунктів

    Лісові пожежі: горить Луганщина

    Понад 30 населених пунктів

    До зони ураження пожежами на Луганщині потрапив 31 населений пункт, повідомили в ДСНС. Станом на 14 годину четверга, 1 жовтня, загальна площа, пройдена вогнем, становить понад 11 тисяч гектарів.

  • Понад 250 пошкоджених будівель

    Лісові пожежі: горить Луганщина

    Понад 250 пошкоджених будівель

    Рятувальники повідомляють, що загалом вогонь пошкодив понад 250 будівель. ДСНС каже, що вжила додаткових заходів для захисту від пожеж потенційно небезпечних об'єктів на кшталт заводу "Сєверодонецький АЗОТ" та магістральної газорозподільчої станції.

  • Жертви і поранені

    Лісові пожежі: горить Луганщина

    Жертви і поранені

    З охоплених вогнем територій станом на четвер, 1 жовтня, надійшли дані про дев'ятьох загиблих. Однак ще не відомо, чи всі вони загинули внаслідок вогню. Перший заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Яровий поки що повідомив про одну людину, котра втратила життя саме через пожежу. Відносно причин загибелі інших, за його словами, відповідна експертиза ще триває.

  • КПВВ Станиця Луганська закритий

    Лісові пожежі: горить Луганщина

    КПВВ "Станиця Луганська" закритий

    Зранку у четвер у МВС України повідомили, що у зв'язку з пожежами було призупинено роботу пункту пропуску "Станиця Луганська" у Луганській області. Усі громадяни, які перебували на КПВВ і поряд з територією контрольного пункту, відведені на безпечну відстань, повідомили у міністерстві.

  • Причина пожеж - обстріли з боку проросійських бойовиків?

    Лісові пожежі: горить Луганщина

    Причина пожеж - обстріли з боку проросійських бойовиків?

    Точна причина пожеж поки що не встановлена. В Офісі президента України припускають, що обстріли з території, контрольованої проросійськими бойовиками, "могли спричинити принаймні частину цих пожеж за таких погодних умов, що встановилися в ці дні на лінії розмежування". У зоні пожеж зберігається суха тепла погода з потужним вітром.

    Автор: Данило Білик


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Масштабні пожежі на Луганщині (01.10.2020)

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11 людей загинули внаслідок пожеж на Луганщині

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На території Луганської області зафіксовано півтори сотні пожеж. Найбільш масштабні з них - у лісових масивах. Водночас вогнем знищено чи пошкоджено вже 250 будинків. Є загиблі та поранені.

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