Пожежі на Луганщині локалізовані, населені пункти захищені - Шмигаль

Пожежі на території Луганської області локалізовано, а небезпека для населених пунктів відсутня. Про це під час відвідування Луганської області у п'ятницю, 2 жовтня, повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Від пожеж в Луганській області постраждали близько 19 тисяч гектарів лісових насаджень, кілька населених пунктів, від 250 до 400 будинків. Пожежі локалізовано, населені пункти захищені", - заявив Шмигаль, повідомляє пресслужба міністерства внутрішніх справ України.

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Крім прем'єра, на місці стихійного лиха в Луганській області перебувають перший заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Яровий та голова Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) Микола Чечоткін.

За словами Ярового, в рамках кримінальних проваджень розглядається кілька версій причин пожеж. "Про причини пожеж слідство, серед інших, розглядає такі версії: підпали, злочинна діяльність, а також специфічні наслідки сильного вітру і відсутність дощу протягом 4 місяців", - сказав перший заступник глави МВС. Він додав, що на місці пожеж продовжують працювати понад 2,5 тисячі співробітників ДСНС, поліції і Нацгвардії.

У селі Сиротине чиновники відвідали двори, що вигоріли повністю. Крім того, вони поспілкувалися з погорільцями, яким ніде жити і які зараз перебувають в одній зі шкіл Сєвєродонецька. Її спортзал переобладнали для їхніх потреб. "Уряд готовий до виплат компенсацій постраждалим - 300 тисяч гривень за повністю зруйнований вогнем будинок, 200 тисяч гривень - виплати сім'ям, у яких є загиблі при пожежі. Також буде виплачено 50 тисяч гривень, якщо будинок зруйнований частково, і 20 тисяч гривень, якщо постраждало господарство", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, зранку у ДСНС повідомили, що у Луганській області триває гасіння понад 30 пожеж, а поблизу Станиці-Луганської та Сєвєродонецька вони "набули загрозливого характеру для 32 населених пунктів". За останніми даними, в результаті пожеж загинуло дев'ять осіб, а 17 госпіталізовано. Евакуйовано було 150 людей.

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