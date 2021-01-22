 Пожежа в Харкові: суд узяв під варту чотирьох підозрюваних | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.01.2021

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Пожежа в Харкові: суд узяв під варту чотирьох підозрюваних

Затриманий у зв'язку з пожежею в будинку для літніх у Харкові орендар будівлі та його дружина пробудуть щонайменше два місяці під вартою, вирішив суд. Також були взяті під варту власник будинку й адміністратор.

Пожежа в пансіонаті в Харкові

Згорілий будинок у Харкові, що був перебудований під пансіонат

Суд у Харкові обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою терміном на 60 діб двом із затриманих у зв'язку з  пожежею в будинку для людей похилого віку у Харкові. Відповідне рішення суддя Київського районного суду Харкова ухвалив у суботу, 23 січня, повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області.

"45-річному орендарю пансіонату та його 43-річній дружині, яка керувала закладом, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб", - йдеться в повідомленні.

Згодом аналогічне рішення було ухвалене й щодо двох інших підозрюваних - власника будинку та адміністратора пансіонату. Призначений судом запобіжний захід не передбачає альтернативи у вигляді застави, інформує агенція "Інтерфакс-Україна".  

Нагадаємо, 21 січня в Харкові в двоповерховому житловому будинку, переобладнаному під будинок для літніх людей, спалахнула пожежа на другому поверсі. У будинку на момент пожежі перебували 33 людини, 15 із них загинули, 11 постраждали. Площа пожежі становила 100 квадратних метрів. За цим фактом розпочато кримінальне провадження за порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель людей.

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Так само Державне бюро розслідувань (ДБР) розпочало розслідування за фактом службової недбалості співробітників Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) під час перевірок у приватному будинку для літніх людей у Харкові. Правоохоронці затримали чотирьох осіб, а згодом їм повідомили про підозру в порушенні вимог пожежної безпеки, що спричинило пожежу та загибель 15 осіб.

За інформацією Офісу генпрокурора, було затримано власника домоволодіння, який здав двоповерхову будівлю під пансіонат, а також орендаря будинку і його дружину - директорку приватного підприємства, яка фактично керувала закладом. Також затримано адміністратора, який координував роботу пансіонату, але офіційно не був там працевлаштований. Натепер перевіряють три основні версії причин виникнення пожежі: внаслідок підпалу, внаслідок необережного поводження з вогнем або через замикання електромережі.

Як повідомлялося, 23 лютого оголошено днем жалоби в Україні.

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