 Пожежа в Харкові: чотирьом затриманим повідомили про підозру | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.01.2021

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Пожежа в Харкові: чотирьом затриманим повідомили про підозру

Чотирьом затриманим у зв'язку з пожежею в пансіонаті в Харкові прокуратура повідомила про підозру за фактом порушення вимог пожежної безпеки.

Пожежа в пансіонаті в Харкові

Згорілий будинок у Харкові, що був нелегально перебудований під пансіонат

Прокуратура повідомила в п'ятницю, 22 січня, чотирьом затриманим раніше особам про підозру за фактом порушення вимог пожежної безпеки, що спричинило виникнення пожежі в пансіонаті в Харкові та загибель 15 осіб. Про це йдеться в повідомленні пресслужби Офісу генерального прокурора України, передають "Українські новини".

"Серед підозрюваних - власник домоволодіння, який здав двоповерхову будівлю під пансіонат, орендар будинку і його дружина - директорка приватного підприємства, яка фактично керувала установою, а також адміністратор, який координував роботу пансіонату і при цьому офіційно не був там працевлаштований", - зазначається в повідомленні.

За даними слідства, орендар будинку і його дружина - засновники громадської організації, мета якої - сприяти проведенню оздоровчої аматорської, культурної діяльності, спрямованої на задоволення та захист законних інтересів її членів. Вартість перебування в пансіонаті оцінювалася в середньому в 15 тисяч гривень на місяць. Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу. Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, унаслідок пожежі в будинку для літніх людей в Харкові загинули 15 людей і постраждали 9. Після цієї трагедії правоохоронці виявили 32 незаконних соціальних установи з 290 постояльцями в Харківській області.

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Тим часом президент України Володимир Зеленський підписав указ, згідно з яким у зв'язку з трагедією у Харкові 23 лютого оголошено Днем жалоби в Україні.

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