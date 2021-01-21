 Згорілий будинок для людей похилого віку в Харкові працював нелегально | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.01.2021

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Новини

Згорілий будинок для людей похилого віку в Харкові працював нелегально

Знищена пожежею будівля в Харкові, де загинуло 15 осіб, не мала реєстрації й працювала за межами правового поля, повідомили в мінсоцполітики України. Виявилося, що власник пансіонату має ще один такий незаконний будинок.

Будинок для літніх людей у Харкові працював нелегально

Будинок для літніх людей у Харкові працював нелегально

Будинок для людей похилого віку в Харкові, який загорівся в четвер, 21 січня, працював неправомірно. Про це повідомила міністерка соціальної політики України Марина Лазебна на позачерговому засіданні уряду. "Ця установа функціонувала не в правовому полі, її немає в реєстрі постачальників соціальних послуг, відомості про таку установу відсутні в Департаменті соціального захисту", - зазначила Лазебна.

Вона наголосила, що є чіткі вимоги до функціонування установ, в яких проживають люди похилого віку та люди з інвалідністю. Також урядовиця додала, що мінсоцполітики організує роботу для виявлення установ, які надають соціальні послуги з розміщення літніх людей незаконно.

"Ми перевіримо умови проживання та перебування літніх людей у таких установах і будемо посилювати відповідальність людей, які працюють не в правовому полі", - зазначила Лазебна, цитують "Українські новини".

У власника виявлено ще один нелегальний будинок

Тим часом у Національній поліції повідомили, що у власника згорілого будинку виявлено ще один такий нелегальний пансіонат. Про це заявив керівник Нацполіції Ігор Клименко. За словами Клименка, в другому будинку, що належить власнику згорілого пансіонату, було 24 літні людини. "На цей будинок також немає відповідних документів. Щойно ми встановимо цього громадянина, він буде відразу затриманий", - додав керівник поліції.

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Раніше міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков повідомляв, що вирішуються питання про затримання власниці згорілого пансіонату, однак згодом Клименко заявив, що ця особа - не власниця, а співорендарка.

Аваков ініціював перевірку приватних пансіонатів

Крім того, глава МВС України виступив з ініціативою провести перевірку приватних пансіонатів в Україні, особливо тих, які активно рекламують. Про це Аваков сказав на позачерговому засіданні Кабміну.

"Особливий цинізм полягає в тому, що цей будинок рекламувався на телебаченні і в інтернеті... Тому є додаткова пропозиція - всі інтернати для літніх людей, які рекламують свої послуги в інтернеті, необхідно перевірити і дати доручення підготувати повну інформацію, (...) перевірити рекламістів на наявність дозволів, чи існують вони взагалі", - сказав Аваков, цитує інформагенція "Інтерфакс-Україна". Аваков також повідомив, що, за попередніми даними, цей будинок "взагалі не існує в планах міста". "Тому пропоную комплексний підхід і комплексну перевірку", - підсумував глава МВС.

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Нагадаємо, унаслідок пожежі в приватному будинку для людей похилого віку "Золотий час" загинуло 15 осіб, а 5 осіб постраждали. Прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом порушення вимог пожежної безпеки через загибель людей.

Тим часом міськвлада Харкова оголосила 22 січня днем жалоби.

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