Пожежа в будинку для людей похилого віку у Харкові: 15 загиблих

У Харкові спалахнула пожежа в будинку для людей похилого віку, що забрала життя 15 осіб. Трагедія сталася близько 15-ої години в четвер, 21 січня, на вулиці Нижня Гиївська, повідомляє сайт Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"У двоповерховому житловому будинку, попередньо переобладнаному під будинок для літніх людей, виникла пожежа на другому поверсі. Станом на 16:05 на місці пожежі виявлено тіла 15 людей, 5 осіб постраждало", - йдеться в повідомленні служби.

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Площа пожежі становила 100 квадратних метрів. До гасіння пожежі залучено 28 представників особового складу та сім одиниць техніки. Подію класифіковано як надзвичайну ситуацію державного рівня, йдеться в повідомленні.

Як повідомив кореспонденту агентства "Інтерфакс-Україна" помічник начальника головного управління ДСНС у Харківській області Ігор Лупандін, у будинку на момент пожежі перебували 33 людини, 15 із них загинули. "Дев’ятьох осіб евакуювали та госпіталізували до лікарні", - сказав Лупандін. За його словами, о 16:14 пожежу було локалізовано. Натепер рятувальники і поліцейські обстежують приміщення, розташовані на другому поверсі будівлі. Про причини трагедії поки що нічого не повідомляється.

Прокуратура порушила справу

Генпрокурорка України Ірина Венедіктова на своїй сторінці у Facebook повідомила, що за фактом порушення вимог пожежної безпеки прокуратурою Харківської області було порушено кримінальне провадження. Попередньої причиною пожежі, за словами генпрокурорки, є необережне поводження з електронагрівальними приладами.

Натомість президент України Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів невідкладно розібратися в ситуації з пожежею і терміново створити державну комісію під керівництвом міністра розвитку громад та територій Олексія Чернишова для з'ясування причин трагедії. "Закликаю місцеву владу - очільників міст та областей - максимально співпрацювати з центральною владою і зробити все можливе для допомоги постраждалим та родичам, які втратили своїх близьких. Мої щирі співчуття", - ідеться в повідомленні у Telegram-каналі глави держави.