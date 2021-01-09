 У Полтавській області стався вибух на магістральному газопроводі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.01.2021

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Новини

У Полтавській області стався вибух на магістральному газопроводі

Унаслідок розгерметизації газопроводу у Лубенському районі Полтавської області сталася пожежа. За попередніми даними, жертв і постраждалих немає.

Вибух на газопроводі на Полтавщині (архівне фото)

Вибух на газопроводі на Полтавщині (архівне фото)

У Лубенському районі Полтавської області стався вибух на магістральному газопроводі, повідомила пресслужба АТ "Лубнигаз". Інцидент трапився о 15:53 в суботу, 9 січня, повідомили в пресслужбі Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС). За даними відомства, до цього призвела розгерметизація газопроводу "Уренгой-Помари-Ужгород" з подальшим смолоскипним горінням.

"О 16:05 було перекрито подачу газу на дану ділянку. Попередньо жертв і постраждалих немає", - зазначено в повідомленні відомства на Facebook сторінці.

До гасіння залучено 40 осіб особового складу та сім одиниць спецтехніки ДСНС. На місце події їде мобільно-оперативна група. Крім того, "Лубнигаз" направив до місця аварії 2 аварійні бригади, співробітники інших аварійних бригад терміново викликані на роботу.

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Відключення газу

Також за попередньою інформацією надзвичайна ситуація зачепила газорозподільні станції "Новаки" і "Вишневе", що призвело до відключення газу в низці сіл і населених пунктів.

Утім, у ДСНС запевнили, що цей інцидент не вплине на транзит газу до Європи територією України.

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