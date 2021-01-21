Пожежа у Харкові: Зеленський оголосить 23 січня в Україні днем жалоби

23 січня в Україні буде оголошено день жалоби через загибель 15 людей у нелегальному будинку для літніх людей у Харкові. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 22 січня. "Я підпишу указ - завтра буде день жалоби на державному рівні", - сказав Зеленський журналістам у Харкові, передає інформагенція "Інтерфакс-Україна".

Крім того, президент України виступив за реформу у сфері надання послуг із догляду за людьми похилого віку та людьми з інвалідністю і за співіснування в ній державного й приватного секторів. "Будуть законодавчі ініціативи, має бути реформа. Люди зможуть отримувати нормальні якісні послуги. Я думаю, що і приватні послуги мають бути, і комунальні послуги", - зазначив Зеленський.

Необхідність вирішення проблеми на законодавчому рівні зумовлена не тільки трагедією з пожежею в нелегальному будинку для літніх людей у Харкові, але і незаконним функціонуванням таких будинків у всій Україні, сказав український президент.

Будинок для літніх людей у Харкові після пожежі

"Це потрібно зробити на законодавчому рівні, тому що якщо ми просто вирішимо харківський кейс - ми ж не знаємо навіть, скільки таких об'єктів у державі є", - сказав він. Тому, за словами президента, в цій сфері треба провести "глобальну реформу" і для її напрацювання буде створено робочу групу.

Нагадаємо, унаслідок пожежі в приватному будинку для людей похилого віку "Золотий час" загинули 15 людей, а 5 осіб постраждали. Прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом порушення вимог пожежної безпеки через загибель людей. Затримано чотирьох осіб - власника будинку, орендаря разом з його дружиною - директоркою приватного підприємства, а також адміністратора, що координував роботу пансіонату.

Слідчі перевіряють основні версії пожежі - підпал, необережне поводження з вогнем в побуті та з електроприладами й замикання електромережі.

Також прокуратура та Державне бюро розслідувань розпочали провадження, в якому перевірять чи належним чином окремі службові особи Державної служби України з надзвичайних ситуацій виконували свої обов'язки з контролю за дотриманням правил пожежної безпеки у будинку, де сталася пожежа.