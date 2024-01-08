Винищувачі для Саудівської Аравії? Тоді й Taurus для України

В уряді Німеччини розглядають можливість поставок винищувачів Eurofighter до Саудівської Аравії. Втім, глава комітету з питань оборони Бундестагу вказує, що в такому разі Україна має отримати ракети Taurus.

У разі поставок винищувачів Eurofighter до Саудівської Аравії Німеччина має бути готовою поставити ракети Taurus Україні. Про це у понеділок, 8 січня, заявила очільниця комітету з питань оборони Бундестагу Марі-Аґнес Штрак-Ціммерманн (Marie-Agnes Strack-Zimmermann).

"Будь-хто, хто експортує винищувачі до Саудівської Аравії, повинен також без зволікань поставити до України Taurus", - наголосила депутатка Бундестагу від Вільної демократичної партії, що входить до коаліційного уряду. "Політика безпеки також потребує ціннісного компасу", - додала вона.

Напередодні в Ізраїлі міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок заявила, що уряд Німеччини відкритий до поставок винищувачів Саудівській Аравії з огляду на "забезпечення королівством безпеки Ізраїлю через перехоплення ракет, що хусити запускають у його бік". Після цієї заяви вона наразилася на критику як з лав її партії Зелених, так і політиків з інших партій. Головна причина, за якою вони виступають проти таких поставок, що ситуація з правами людини у Саудівській Аравії не відповідає міжнародно-правовим стандартам.

Читайте також: У Німеччині пожвавилися заклики до постачання Києву ракет Taurus

Утім, 8 січня речник уряду Німеччини Штеффен Гебештрайт (Steffen Hebestreit) заявив, що канцлер Олаф Шольц (Olaf Scholz) також відкритий до поставок винищувачів саудитам. За його словами, Саудівська Аравія займає дуже конструктивну позицію щодо Ізраїлю після нападу на нього 7 жовтня терористів ХАМАСу. Речник уряду також наголосив, що військово-повітряні сили Саудівської Аравії перехопили ракети, випущені по Ізраїлю хуситами.

Читайте також: Не тільки Taurus: чому Захід не дає Україні зброю для ударів по РФ

Нагадаємо, винищувачі Eurofighter є спільним європейським проєктом. Виробництво літаків здійснюється у Великобританії, яка виступає за поставки Саудівській Аравії. У 2018 році Саудівська Аравія уклала контракт з британською BAE Systems про постачання 48 винищувачів Eurofighter, однак поставка призупинена через війну в Ємені.

Німеччина має право вето на рішення про експорт. Свого часу Німеччина заблокувала продаж зброї Саудівській Аравії після вбивства журналіста Джамаля Хашоггі в консульстві в Стамбулі у 2018 році.

У липні 2023 року уряд Німеччини заблокував рішення про поставки винищувачів Eurofighter до Саудівської Аравії до осені 2025 року.