Пошкодження підводних кабелів на Балтиці: диверсії РФ і КНР?

У Балтійському морі пошкоджено підводний електрокабель між Естонією та Фінляндією. Під підозрою - "тіньовий флот" РФ або судно з Китаю. Хронологія інцидентів - у DW.

Розрив кабелю Estlink 2, що проходить дном Балтійського моря між Фінляндією та Естонією, стався в четвер, 26 грудня 2024 року. У компанії-операторі цього електрокабелю Fingrid не відкинули версію про диверсію, але додали, що причини події ще належить з'ясувати. За даними фінських ЗМІ, в районі пролягання кабелю було помічено два судна: Xin Xin Tiang 2, що ходить під прапором Гонконгу, а також ще одне, яке відносять до так званого "тіньового флоту" Росії, нафтового танкера Eagle S під прапором островів Кука, що йшов із Санкт-Петербурга до Єгипту. "Тіньовий флот" перевозить російську нафту в обхід санкцій.

Поки у Фінляндії триває розслідування інциденту, генсек НАТО Марк Рютте вже оголосив про плани Альянсу збільшити військову присутність на Балтиці, де проходить критична підводна інфраструктура. Стурбованість НАТО пов'язана з тим, що це далеко не перший випадок з моменту початку повномасштабної війни Росії проти України, коли завдається шкода підводним об'єктам у Північній Європі. DW зібрала попередні подібні інциденти.

Листопад 2024 року: пошкодження двох кабелів передачі даних у Балтійському морі

У ніч із 17 на 18 листопада в Балтійському морі було пошкоджено одразу два кабелі для передавання даних - BCS East-West Interlink між Швецією та Литвою і C-Lion1 між Фінляндією та Німеччиною. Фінляндія і Швеція побоювалися дій у відповідь Росії через свій вступ до НАТО і почали розслідування інциденту разом зі слідчими з Німеччини та Данії. Влада цих країн заявила, що, ймовірно, йдеться про диверсії. Про це, зокрема, говорив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус (Boris Pistorius): "Слід виходити з того, що це був акт диверсії. Тому ми маємо констатувати, не знаючи точно, від кого це походить, що це - гібридна дія (акт гібридної атаки. - Ред.)".

Слідчим так і не дозволили ступити на борт корабля з Китаю, який міг розірвати кабелі Фото: Heikki Saukkomaa/Lehtikuva/AFP/Getty Images

Слідчі підозрюють китайське вантажне судно Yi Peng 3, яке, як повідомляється, здійснювало сумнівні маневри поблизу обох місць інцидентів у зазначений час. За даними ЗМІ, дорогою з російського порту Усть-Луга через Балтійське море систему визначення місця розташування AIS, необхідну для цивільних суден, було відключено, а якір опущено на дно.

До останнього часу вантажне судно залишалося під охороною данських і німецьких військових катерів, але 22 грудня влада Китаю заявила, що власник судна вирішив, що воно повинно продовжити свій маршрут. Водночас європейським слідчим так і не надали доступ на борт. "Судно йде, хоча прокурор не отримав можливості оглянути його і допитати екіпаж у межах шведського кримінального розслідування", - поскаржилася міністерка закордонних справ Швеції Марія Мальмер Стенергард в інтерв'ю Financial Times.

Жовтень 2023 року: пошкодження газопроводу Balticconnector і кабелів

Понад рік тому китайське судно також підозрювали в пошкодженні інфраструктури між Фінляндією та Естонією. Судно NewNew Polar Bear ходило під прапором Гонконгу, який останніми роками все більше інтегрується в решту Китаю. Контейнеровоз прямував із російського Калінінграда до Санкт-Петербурга. У цьому випадку також причиною став якір - у тому самому місці, де маршрут судна перетинався з газопроводом Balticconnector і двома паралельними кабелями передачі даних. У ніч на 8 жовтня датчики на газопроводі, важливому як для Балтійського регіону, так і для Фінляндії, показали витік газу.

Пошкоджений газопровід Balticconnector Фото: Finnish Border Guard/Handout via REUTERS

Пізніше фінська поліція виявила якір і сліди його волочіння по дну Балтійського моря. Китайська влада визнала пошкодження Balticconnector своїм кораблем і заявила про нещасний випадок, спричинений штормом. Водночас центр "Досьє" стверджує, що власник китайського судна був тісно пов'язаний із Росією.

Остаточний звіт фінських та естонських слідчих ще не готовий. Трубопровід було знову введено в експлуатацію у квітні, витрати на ремонт становили близько 35 мільйонів євро.

Вересень 2022 року: вибухи на "Північних потоках"

Руйнування газопроводу "Північний потік" між Росією і Німеччиною - потрійний особливий випадок: тут було виявлено сліди вибухових речовин, а не суто механічні пошкодження. Крім того, один кінець газопроводу розташований не в країні, яка є членом НАТО, а в Росії. І, по-третє, сліди тих, хто, ймовірно, здійснив атаку, ведуть в Україну.

26 вересня 2022 року на трьох із чотирьох труб було приведено в дію вибухові пристрої. Труби газопроводу "Північний потік", який було введено в експлуатацію 2011 року, було зруйновано в одному місці, а одну з труб газопроводу "Північний потік - 2", який так і не ввели в експлуатацію, - у двох місцях. Четверта труба обійшлася без пошкоджень. Генпрокуратура Німеччини встановила особи двох підозрюваних. "Попереду ще треба багато чого зробити. Особи інших учасників, мотиви злочину і, зокрема, питання про можливий державний контроль над операцією є предметом розслідування, що триває", - повідомив генпрокурор Єнс Роммель (Jens Rommel) наприкінці листопада. У серпні стало відомо, що одного з підозрюваних Володимира Ж. планувалося затримати в Польщі, але він встиг втекти і втекти в Україну.

Січень 2022 року: пошкоджено кабель супутникових даних біля Шпіцбергена

7 січня 2022 року вийшов з ладу один із двох потужних оптоволоконних кабелів, яким із дослідницької станції на заполярному архіпелазі Шпіцберген передавали дані від супутникових станцій SvalSat, що їх використовують NASA і Європейське космічне агентство.

Журналісти норвезької телекомпанії NRK запідозрили російський рибальський траулер. Вони проаналізували дані про пересування судна, яке здійснило понад 140 рейсів туди і назад у зазначеному місці. А норвезька поліція знайшла в районі аварії на дні сліди обладнання рибальського судна. У зв'язку з російським вторгненням в Україну, яке почалося незабаром після інциденту, багато хто розглядає його як можливий акт гібридної війни.