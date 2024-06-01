Понад 60 людей постраждали від російських обстрілів за добу

Україну протягом доби Росія обстріляла понад 600 разів, повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. На Донеччині дві людини загинули.

Протягом доби зафіксовані майже 600 обстрілів України, внаслідок яких постраждали понад 60 цивільних осіб, повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Зокрема, внаслідок нічної атаки на енергетичні об'єкти на Львівщині травмовано чотири людини.

У Нікополі на Дніпропетровщині ворожий FPV-дрон атакував маршрутний автобус. Поранено чотири особи, серед яких дитина.

У Балаклії на Харківщині, за уточненими даними, відомо про 11 поранених, серед яких восьмеро дітей. Найменшому з них чотири роки. Інформація про вагітність однієї з постраждалих не підтвердилась, повідомив керівник міської військової адміністрації Віталій Карабанов.

Двоє загиблих на Донеччині

За даними національної поліції України, Донеччину протягом доби Росія атакувала 1748 разів. Двоє людей загинули у Дробишевому Краматорського району. На селище росіяни скинули чотири авіабомби. Вибухи також пролунали в містах Курахове, Мирноград, селищі Іллінка, селах Водяне Друге, Маркове, зазначають у Telegram Національної поліції.