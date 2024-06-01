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У Балаклії ракета вдарила по житлових будинках: 12 поранених

Євгенія Наконечна
1 червня 2024 р.

В Балаклії на Харківщині російська ракета поцілила у приватні будинки: 12 людей, серед яких восьмеро дітей і вагітна жінка, перебувають в лікарні. В Харкові зросла кількість загиблих після удару по багатоповерхівці.

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Наслідки російського удару по багатоповерховому будинку у Харкові 31 травня.
Наслідки російського удару по багатоповерховому будинку у Харкові 31 травня.Фото: Vitalii Hnidyi/REUTERS

Восьмеро дітей і вагітна жінка постраждали у Балаклії на Харківщині внаслідок російського удару по приватній житловій забудові.

За даними очільника Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олега Синєгубова, на момент удару в двох будинках перебували 12 осіб: четверо дорослих (з них одна - вагітна жінка) та восьмеро дітей віком від двох до 17 років.

Всіх постраждалих направили до лікарні. Всі мають стан середньої важкості, у однієї дитини - гостра реакція на стрес. У будинках виникла пожежа, повідомив очільник ОВА у суботу, 1 червня, у Telegram.

Тим часом кількість загиблих внаслідок російського удару по багатоповерхівці в Харкові напередодні зросла до семи осіб, повідомив Синєгубов. Серед них четверо чоловіків і троє жінок. Пошукові роботи тривають, під завалами, за його даними, можуть перебувати ще дві жінки.

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