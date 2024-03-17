Відомий український політик - колишній депутат Верховної Ради, голова Луганської та Закарпатської ОДА - Геннадій Москаль помер після важкої хвороби.

Український політик Геннадій Москаль помер у віці 73 років.

"Після важкої хвороби помер Геннадій Москаль", - написав у Facebook у неділю, 17 березня, народний депутат України Микола Княжицький.

Інформацію про смерть Москаля підтвердили також нардеп Олексій Гончаренко та колишній прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

Москаль - міліціянт, нардеп, голова ОВА

Москаль з 1973 року працював на різних посадах в органах внутрішніх справ. Зокрема, в 1997-2000 роках він був заступником міністра внутрішніх справ України, начальником головного управління МВС у Криму.

Також Москаль мав яскраву політичну кар'єру. У 2007-2014 роках він був депутатом Верховної Ради від "Нашої України" та "Батьківщини". По два рази очолював Луганську та Закарпатську обласні державні адміністрації.

Мав низку державних нагород, зокрема Орден за заслуги I ступеня.