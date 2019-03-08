Геннадій Москаль - український політик. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Геннадій Москаль".

Геннадій Москаль обіймав посаду голови Закарпатської обласної державної адміністрації з липня 2015 року до червня 2019 року. Раніше Москаль був керівником Луганської обласної військово-цивільної адміністрації, депутатом Верховної Ради України VI та VII скликань. Спочатку він входив до складу фракції блоку "Наша оборона - народна самооборона", потім - фракції "Батьківщина". У стінах парламенту Геннадій Москаль був першим заступником голови комітету з питань боротьби з організованою злочинністю. У серпні 2014 року Геннадій Москаль був виключений з "Батьківщини" і всіх її керівних органів.