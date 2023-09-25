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Помер депутат ВР Андрій Іванчук

Ольга Журавльова
25 вересня 2023 р.

Про смерть нардепа Андрія Іванчука повідомив голова ВР Руслан Стефанчук. За даними ЗМІ, попередня причина смерті законодавця - тромбоз.

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Верховна Рада
Верховна РадаФото: Mykola Lazarenko/Ukrainian presidential press service/TASS

У ніч на понеділок, 25 вересня, у віці 50 років помер народний депутат трьох скликань Верховної Ради України, член групи "Довіра" Андрій Іванчук. Про це повідомив голова українського парламенту Руслан Стефанчук.

"Жахлива новина. Сьогодні вночі відійшов у вічність народний депутат України 7-го, 8-го, 9-го скликань Андрій Іванчук. Мої щирі співчуття рідним та близьким у зв'язку з передчасною смертю," - написав спікер на своїй сторінці у Facebook.

Водночас за даними онлайн-видання УП, попередня причина смерті - відрив тромбу.

Андрій Іванчук був обраний до Верховної Ради дев'ятого скликання як безпартійний самовисуванець у 88-му окрузі (Івано-Франківська область), нагадує "Інтерфакс-Україна".

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З грудня 2019 року він став членом депутатської групи "Довіра", до того був позафракційним. Входив до складу Комітету ВР з фінансів, податкової та митної політики.

У 2014 році був обраний до українського парламенту від партії "Народний фронт" (№16 у списку) і був заступником голови однойменної фракції, а у 2012 році пройшов до парламенту від ВО "Батьківщина" (№ 41 у списку).

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Нагадаємо, 11 вересня на 79-му році життя в Ізраїлі після тривалої хвороби помер колишній депутат Верховної Ради, музикант Ян Табачник.

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