На фронті загинув депутат Київради Сергій Ільницький

У партії "Європейська солідарність" повідомили про смерть депутата Київради від цієї політсили Сергія Ільницького.

На фронті загинув депутат Київської міської ради від "Європейської солідарності" Сергій Ільницький. Про це у середу, 23 серпня, повідомляють на сайті політичної сили.

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"Велика втрата для всіх нас. Загинув друг, депутат Київської міської ради від "ЄС" Сергій Ільницький. Воював за наш український Донбас ще з 2014 року. Там і загинув, на Донбасі, під Курдюмівкою", - повідомив у Facebook лідер "ЄС", експрезидент Петро Порошенко.

Перший заступник командувача Української добровольчої армії (УДА) Дмитра Яроша, командир загону "Південь" УДА у складі 28-ої ОМБр, полковник Сергій Ільницький (позивний "Сокіл") став депутатом Київради від партії "Європейська солідарність" у квітні 2023 року. Він був учасником бойвих дій з 2014 року.

Сергію Ільницькому було 53 роки. В нього залишилась дружина і двоє дітей.