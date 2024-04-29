У Польщі розблокували всі КПП на кордоні з Україною

За словами речника ДПСУ, протестувальники припинили блокаду на КПП "Рава-Руська", який був останнім заблокованим пунктом пропуску. Обмеження лишаються чинними для вантажівок з зерном.

Польські протестувальники розблокували всі пункти перетину кордону з Україною в понеділок, 29 квітня, повідомив речник Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

За його словами, польські фермери припинили блокаду на КПП "Рава-Руська", який був єдиним заблокованим пунктом пропуску. Водночас обмеження лишаються чинними для вантажівок, які перевозять зернову продукцію, додав Демченко. Як уточнили в ДПСУ, цей вид вантажу може слідувати по території Польщі виключно в режимі транзиту.

22 квітня акція протесту польських фермерів перед пунктом пропуску "Дорогуськ - Ягодин", яка тривала з 9 лютого, завершилася. 16 квітня польські протестувальники розблокували пункт пропуску "Угринів - Долгобичув".

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