Польські фермери припинили акцію на КПП "Ягодин - Дорогуськ"

Акція протесту польських фермерів перед пунктом пропуску "Дорогуськ - Ягодин", яка тривала з 9 лютого, завершилася, повідомили у ДПСУ.

Польські фермери у понеділок, 22 квітня, припинили блокування руху вантажівок у пункті пропуску "Ягодин - Дорогуськ" на кордоні з Україною, повідомила пресслужба Державної прикордонної служби України (ДПСУ).

Рух вантажівок через пункт пропуску "Ягодин - Дорогуськ" відновлено. За інформацією від Прикордонної варти Республіки Польща, сьогодні о 13 годині завершилася акція протесту польських фермерів перед пунктом пропуску "Дорогуськ - Ягодин", яка тривала з 9 лютого", - поінформували у ДСПУ.

Як зазначили у відомстві, наразі оформлення та пропуск через кордон вантажних транспортних засобів в обох напрямках проводиться у звичному режимі.

20 квітня у ДПСУ повідомили, що починаючи з 21 квітня у пункті пропуску "Рава-Руська - Гребенне" частково відновлять пропуск вантажівок, окрім тих, що переміщують сільськогосподарську продукцію. 18 квітня польські фермери відновили блокування руху вантажних автомобілів біля пунктів пропуску "Корчова - Краківець" і "Медика - Шегині", а 16 квітня - розблокували пункт пропуску "Угринів - Долгобичув".

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Наприкінці березня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив про прогрес щодо розблокування українсько-польського кордону за підсумками переговорів із прем'єром Польщі Дональдом Туском.