З 9 лютого польські фермери блокуватимуть кордон з Україною

9 лютого польські фермери заблокують рух у кількох пунктах пропуску на кордоні з Україною, а з 12 лютого - розширять їхню кількість, повідомляє Державна митна служба України.

Польські фермери готуються розпочати новий страйк у пунктах пропуску на кордоні з Україною. Зокрема, 9 лютого, починаючи з 11 ранку за київським часом, польські аграрії планують розпочати блокування пункту пропуску "Рава-Руська - Гребенне" в обох напрямках. О 9 ранку того ж дня має розпочатися акція протесту перед пунктом пропуску "Медика - Шегині", повідомляє у четвер, 8 лютого, Державна митна служба України.

Раніше польські митники поінформували українську сторону про те, що блокування пункту пропуску "Дорогуськ - Ягодин" має розпочатися теж 9 лютого об 11 ранку за київським часом і відбуватиметься із використанням сільськогосподарської техніки. Акція протесту погоджена місцевою владою до 9 березня 2024 року.

Протестувальники мають намір здійснювати пропуск всіх автобусів та по одному вантажному транспортному засобу в обох напрямках протягом години. Також буде здійснюватися безперешкодний пропуск гуманітарної допомоги та цистерн з паливом на вʼїзд в Україну, повідомили в українській митній службі.

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12 лютого польські фермери заблокують ще низку КПП

Окрім того, за попредньою інформацією польської сторони, з 12 лютого фермери частково заблокують рух у пункті пропуску "Зосин-Устилуг" з польського боку кордону. В митній службі зазначають, що для легкових транспортних засобів і автобусів пропуск має залишитися вільним, вантажні авто масою до 7,5 тонни страйкарі планують пропускати по три на годину в кожний бік.

Також орієнтовно з 10 ранку 12 лютого очікується сповільнення пропуску вантажних транспортних засобів - орієнтовно три-чотири вантажівки на годину - у пункті пропуску "Угринів - Долгобичув". Пропуск автобусів та автомобілів особистого користування там буде здійснюватися у звичайному режимі, повідомили у Державнй митній службі.

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Як повідомлялося, на тлі планів польських фермерів блокувати кордон з Україною посадовці Польщі анонсували, що посилено перевірятимуть агропродукцію з України. "Надмірний імпорт сільськогосподарської продукції з України, яка не відповідає вимогам до виробництва, що діють в ЄС, загрожує конкурентоспроможності польського сільського господарства", - пояснив 4 лютого міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський.

До того у Польщі відбувся загальнонаціональний "попереджувальний" страйк фермерів проти "неконтрольованого імпорту агропродовольчої продукції з України та інших країн поза ЄС, які не застосовують стандарти ЄС". Профспілка фермерів "Солідарність" анонсувала тоді загальнонаціональний страйк з 9 лютого до 10 березня, під час якого його учасники мають намір блокувати усі КПП на кордоні з Україною, а також дороги та автомагістралі в окремих воєводствах.