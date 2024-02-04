Польща посилює перевірки агропродукції на кордоні з Україною

Міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський у неділю, 4 лютого, анонсував посилення контролю та активізацію перевірок на кордоні з Україною.

"Надмірний імпорт сільськогосподарської продукції з України, яка не відповідає вимогам до виробництва, що діють в ЄС, загрожує конкурентоспроможності польського сільського господарства", - наводить його слова міністерство сільського господарства та розвитку села Польщі у соцмережі Х.

Також у міністерстві зауважили, що Секерський відвідав два пункти пропуску на кордоні з Україною - у Корчовій і Медиці. На другому КПП він, зокрема, провів перемовини із представниками фермерської з організації "Ошукане село" щодо "посилення прикордонного контролю".

Цими вихідними на КПП на кордоні з Україною був і заступник міністра сільського господарства Польщі Міхал Колодзєйчак. 3 лютого він відвідав пункт пропуску у Грубешові, а зранку у неділю приїхав до Дорогуська, повідомляє "Польське радіо".

У дописі у соцмережі Х він зауважив, що "не просто перевіряв документі і спілкувався з чиновниками", а проводив перевірки продукції, що перевозилася у вагонах і машинах. "Спосіб упаковки та якість продукції, яка на мій погляд залишає бажати кращого", - зауважив Колодзєйчак.

Заступник міністра додав, що отримує звіти про результати перевірок продукції щодня. "Перевіряється кожен сигнал про ймовірні потрапляння на польський ринок продуктів з України, що підлягають ембарго", - повідомив він.

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Польські фермери погрожують заблокувати весь кордон з Україною

Минулого тижня у Польщі відбувся загальнонаціональний "попереджувальний" страйк фермерів. Вони вивели на дороги трактори та іншу техніку, але не перекривали їх. Фермери протестували, зокрема проти "неконтрольованого імпорту агропродовольчої продукції з України та інших країн поза ЄС, які не застосовують стандарти ЄС" і вимагали перегляду Єдиної аграрної політики Європейського Союзу.

Після того, як 31 січня Європейська комісія запропонувала продовжити ще на один рік призупинення мит і квот на український імпорт до ЄС, фермери попередили про нові протести. Зокрема, профспілка фермерів "Солідарність" анонсувала загальнонаціональний страйк з 9 лютого до 10 березня, під час якого його учасники знову блокуватимуть КПП на кордоні з Україною, а також дороги та автомагістралі в окремих воєводствах.

Чеслав Секерський, своєю чергою, заявив, що спробує запобігти новим блокадам доріг фермерами, які готуються протестувати, та планує провести переговори з ними, пише RMF24.

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