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ЕкономікаУкраїна

Перевізники Польщі призупинили протест на кордоні з Україною

Олена Перепадя
16 січня 2024 р.

Протест припинено до 1 березня на прикордонних переходах у Корчовій, Гребенному та Дорогуську.

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Polen LKW Fahrer blockieren Grenzübergang zu Ukraine
Фото: Omar Marques/AA/picture alliance

У Польщі представники перевізників, котрі 72 дні блокували польсько-український кордон, підписали з польським урядом угоду про призупинення до 1 березня протесту на прикордонних переходах у Корчовій, Гребенному та Дорогуську. Про це у вівторок, 16 січня, повідомляє Польське радіо. За його даними, польські перевізники попередили, що можуть відновити протест щодо вантажних перевезень, якщо домовленості не будуть виконані.

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Міністр інфраструктури Польщі Даріуш Клімчак зазначив, що угода, зокрема, містить пункт, який стосується контролю за виконанням домовленостей, досягнутих польською та українською сторонами. Ідеться про повне виключення у межах пілотного впровадження дорожнього прикордонного переходу Мальговичі-Нижанковичі із системи електронної черги. "Це також стосується моніторингу декларування української сторони щодо терміну перебування вантажівок, які зареєстровані за межами території України", - цитує міністра Польське радіо. Він додав, що разом із представниками перевізників працюватиме над цільовими рішеннями та правилами щодо міжнародних автомобільних перевезень.

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Блокування кордону можуть відновити

Едита Озидала, яка представляє польських перевізників, які протестують, наголосила, що протест може бути відновлений, якщо домовленості не будуть виконані. "У нас ще багато роботи. Це насправді лише частина. Тому це угода, яка призупиняє протест. Ми даємо уряду час діяти, тому що ця робота вимагає часу. Не будемо приховувати, це не те, що ми можемо вирішити одним підписом за п’ять хвилин", - наводить її слова Польське радіо.

Нагадаємо, польські перевізники блокували українські вантажівки на кількох пунктах пропуску з 6 листопада. Цією акцією вони демонстрували протест проти нібито недобросовісної конкуренції з боку українських далекобійників і домагалися, зокрема, скасування угоди про лібералізацію вантажних перевезень між Україною та Європейським Союзом ("транспортний безвіз").

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