У Румунії страйкарі паралізували транспортні артерії

У Румунії не вщухають розпочаті 10 січня масштабні страйки фермерів і перевізників, котрі в такий спосіб протестують проти подорожчання пального, міндобрив і страхових послуг та високого податкового тиску. Згідно з поширеними в понеділок, 15 січня, даними поліції, внаслідок страйків заблоковано рух головними автошляхами у 27 з 41 адміністративних районів країни. Крім того, за даними місцевих ЗМІ, тракторами та вантажівками заблоковано під'їзні шляхи до щонайменше восьми міст, включно зі столицею Бухарестом, а також на прикордонних переходах з Угорщиною та Сербією, передає інформагенція dpa.

Вимоги протестувальників у Румунії

Правоохоронці повідомили, що порушили 24 кримінальні справи за підбурювання до насильства в соціальних мережах з боку протестувальників. Перші подібні протести розпочалися минулого тижня. Уряд Румунії намагався вступити в переговори зі страйкарями, але його умови не задовольнили фермерські організації. За їхніми словами, в уряді були готові надати лише звільнення від оподаткування на реінвестований прибуток, чого фермерам виявилося замало. У переліку вимог фермерських організацій також збільшення дотацій, вигідніші умови кредитування та компенсації, зокрема, за збитки, спричинені імпортом зерна з сусідньої України.

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Натомість автоперевізники-страйкарі вимагають насамперед зниження вартості автострахування та протестують проти стрімкого зростання цін на пальне. За даними представників автоперевізників, багато румунських компаній нині опинилися на межі банкрутства через це, повідомляли раніше ЗМІ.

Україна повідомляє про блокування пунктів пропуску на кордоні

Тим часом у Держприкордонслужбі України (ДПСУ) повідомили про блокування румунськими страйкарями низки контрольно-пропускних пунктів на румунсько-українському кордоні.

"Рух вантажівок через пункти пропуску "Сірет" та "Вікову-де-Сус" заблоковано. Близько 12.00 фермери поновили блокування руху вантажних автомобілів на напрямку пункту пропуску "Сірет", який знаходиться навпроти українського пункту пропуску "Порубне". Також почалося блокування румунського пункту пропуску "Вікову-де-Сус", що навпроти українського - "Красноїльськ". Інші види транспорту, а також пішоходи в обох пунктах пропуску оформлюються встановленим порядком як на в’їзд, так і виїзд з України", - інформує Telegram-канал ДПСУ 15 січня.

Про тимчасове блокування КПП з боку Румунії українські прикордонники повідомляли і минулими днями, однак не пояснювали, з чим пов'язані перешкоди у русі вантажівок.

Уряд Румунії запевнив, що українське збіжжя на румунський ринок не піде

Водночас прем'єр-міністр Румунії Марчел Чолаку наголосив, що з жовтня 2023 року до Румунії не імпортується зерно з України, натомість воно проходить через країну лише як транзитний товар і експортуватиметься через румунський чорноморський порт Констанца.

Найближчими днями у Румунії очікуються подальші протести та переговори між фермерами та урядом, пише dpa.