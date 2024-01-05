Речник ДПСУ про перевірки чоловіків на кордоні

Польські фермери поновили блокування міжнародних вантажних перевезень, а у чоловіків, які виїжджають з України більш ретельно перевіряють документи. Про це та інше DW поговорила з речником ДПСУ Андрієм Демченком.

4 січня польські фермери поновили блокаду вантажних перевезень через українській кордон, де від грудня не встигли зникнути черги з фур. Застрягають на кордоні нині й пересічні подорожні - у соцмережах вони нарікають на посилені перевірку чоловіків призовного віку, у яких прикордонники почали вимагати додаткові документи. Про ці та інші проблеми на західних кордонах України DW поговорила із речником Державної прикордонної служби України Андрієм Демченком.

DW: Відучора поновили свій страйк польські фермери та перевізники. Як складається через це ситуація на польсько-українському кордоні? Проїзд вантажівок знову заблокований?

Андрій Демченко: Так, вчора після 9-ї години ранку, на території Польщі поновилося блокування руху вантажних транспортних засобів через пункт пропуску "Медика-Шегині". Протестувальники знаходяться на певній віддаленості від польського пункту пропуску, на автошляху, чим фактично блокують можливість під'їзду до кордону, і, власне, руху від кордону вантажівок. При цьому вони не блокують рух легкових автівок, автобусів.

Станом на ранок 5 січня у черзі у бік України на території Польщі на цьому напрямку знаходилися близько 600 вантажних транспортних засобів. Протягом минулої доби ми не помічали суттєвого зниження вантажопотоку, можливо, через те, що певна кількість вантажівок знаходилась вже за блокувальниками, тому вони вільно перетнули кордон в бік України.

Залишаються також заблокованими ще три напрямки, які блокувалися і до цього. Це напрямок пунктів пропуску "Рава-Руська", "Краківець" і "Ягодин". Станом на ранок п'ятниці в чергах на території Польщі у бік України на цих трьох напрямках десь 1400 вантажівок. Але примітно те, що найменша кількість пропускається по напрямку пункту пропуску "Ягодин" - минулої доби близько 100 вантажівок в обох напрямках, більшість з яких в бік України. Це при тому, що спроможність цього пункту пропуску найбільша.

Читайте також: В уряді Польщі заявили, що ембарго на імпорт продуктів з України буде безстроковим

А що з трафіком легкових автомобілів та пішоходів? Ви раніше казали про певне його підвищення. Чи цей ажіотаж уже спав?

Пасажиропотік залишається на досить високому рівні - по 100 тисяч осіб в обидва напрямки. Він падає тільки безпосередньо у святкові дні. До прикладу, на Різдво зниження було десь до рівня 60 тисяч осіб, а 1 січня кордон перетнули тільки 33 тисячі особи в обох напрямках. Натомість вже в будні пасажиропотік починає зростати і може досягати або 100 тисяч, як я вже зазначав, або більше, як-от перед Різдвом, коли 23 грудня кордон перетнули 140 тисяч осіб. Щодо черг з легкових транспортних засобів, то їх практично немає.

Черга з вантажівок на польскому боці пункту пропуску "Медика-Шегині" 28 листопада 2023 року Фото: Dominika Zarzycka/Sopa/Zuma/picture alliance

І все ж на свята подорожні скаржились в соцмережах на черги з автобусів і пов'язували це з додатковими перевірками, ба навіть ніби новими правилами перетину кордону для чоловіків. Ці перевірки тривають?

Як я вже казав, прикордонники ретельно перевіряють умови виїзду громадян України, в першу чергу, чоловіків-українців у віці від 18 до 60 років, адже саме цій категорії загалом заборонено залишати межі України. У законодавстві, що регламентує перетин кордону, у правилах перетину кордону для громадян України під час дії воєнного стану чітко прописані категорії, яким це дозволено. На прикордонників покладається відповідальність ретельно перевіряти документи, які б давали підстави перетнути кордон. За останній час ми бачимо збільшення спроб використання підроблених, сфальшованих документів. Або ж випадків, коли реальна мета поїздки не відповідає тій, яка дозволена.

Розкажіть більш детально, про які саме документи йдеться. Чи досі мають місце підроблені документи медичних комісій, довідки про непридатність до військової служби?

Загалом за 11 місяців минулого року - статистика за повний рік буде дещо пізніше - у пунктах пропуску було викрито майже 3 тисячі підроблених документів, які особи давали на перевірку і які мали б дозволяти їм перетнути кордон. Серед підробок різні напрямки: і про непридатність до військової служби, і про інвалідність, а також документи, які показували те, що особа є багатодітним батьком.

Читайте також: Мобілізація поляризує українців: як це змінити?

Влітку-восени, коли тривало розслідування діяльності військово-лікарських комісій та територіальних центрів комплектування, так званий "воєнкомгейт", правоохоронці та урядовці погрожували публікацією списків усіх, хто скористався незаконними "послугами" зловмисників із ухилення від мобілізації. Чи отримували такі списки прикордонники? Як взагалі була влаштована ваша співпраця з правоохоронними органами у цьому напрямку?

Дивіться, в кожного своя зона відповідальності. Якщо ми викриваємо підроблені документи і, власне, осіб, які їх використовують, ми передаємо їх правоохоронним органам для того, щоб ті у подальшому притягнули цих осіб до відповідальності згідно з законодавством України.

ДПСУ стверджує що автобусні черги на кордоні - сезона справа, а не результат посилення перевірок Фото: Artur Widak/IMAGO

В зворотному боці така співпраця відбувається? Наприклад, умовно кажучи, поліція викриває співробітників військово-лікарської комісії, які видавали підробні документи...

Не можна просто користуватися списками. Є законодавство, яке регламентує діяльність представників державних і правоохоронних органів. Якщо викривається особа на тій чи іншій незаконній діяльності, якщо є кримінальне провадження щодо неї, то звісно, прикордонники - знову ж таки, в межах норм законодавства - можуть отримати доручення від уповноважених державних органів, які дії щодо такої особи треба вчинити.

Ми ретельно перевіряємо всі документи. Якщо у нас є питання щодо тої чи іншої особи, яка перебуває на пункті пропуску, або пред'явлених нею документів, у тому числі з територіальних центрів комплектування, якщо у наших інспекторів є якісь застереження щодо того, що документи можуть бути підроблені, ми контактуємо не лише з правоохоронними органами, а й з територіальними центрами комплектування.

Читайте також: Коментар: Відкуп і лотерея у мобілізації? Дикі пропозиції

Повернусь до документів, які почали вимагати під час останніх посилених перевірок. Розкажіть, які документи чоловікам, зрештою, слід мати з собою під час перетину кордону.

У правилах перетину кордону зазначається, що перетнути кордон можуть, зокрема, військовозобов'язані особи, які не підпадають під військову службу під час мобілізації. Наголошую, військовозобов'язані особи. Тобто фактично люди повинні, відповідно до законодавства, мати військово-облікові документи, але отримати відмітку у військоматі про відстрочку за тими чи іншими нормами статті 23 (Закону України про мобілізаційну підготовку, що містить перелік категорій громадян, які мають право на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації, але не на повне звільнення від військового обов'язку. - Ред).

І якщо у прикордонників є якісь побоювання, застереження, вони можуть також перевірити і наявність таких документів, які дають право на перетин кордону. Я раджу, звісно, людям дотримуватись законодавства, мати військово-облікові документи, бо всі чоловіки є військовозобов'язаними. Якщо хтось підпадає під відстрочку, то просто її треба оформити в територіальному центрі комплектування.