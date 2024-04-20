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ЕкономікаУкраїна

Кордон з Україною: польські фермери деблокують три КПП

Олександр Куницький
20 квітня 2024 р.

Відновлюється рух ваговозів на українсько-польському кордоні у трьох пунктах пропуску. Польські фермери завершують перед ними акцію протесту.

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Черга ваговозів на польсько-українському кордоні (лютий 2024 року)
Черга ваговозів на польсько-українському кордоні (лютий 2024 року)Фото: Omar Marques/Anadolu/picture alliance

Польські фермери планують пропускати через пункт пропуску "Рава-Руська - Гребенне" на в'їзд до Польщі вантажівки, крім тих, що переміщують сільськогосподарську продукцію. За даними Державної прикордонної служби України (ДПСУ), попередньо рух вантажівок на цьому пункті пропуску відновиться вранці 21 квітня.

Вранці у суботу, 20 квітня, повідомлялося, що рух вантажівок на польсько-українському кордоні було відновлено у пунктах пропуску "Шегині-Медика" і "Краковець-Корчова". Польські фермери завершили перед ними акцію протесту. Оформлення та пропуск через кордон вантажних транспортних засобів за двома напрямками здійснюється у звичайному режимі, повідомили у ДПСУ. За даними українських прикордонників, в’їзд в Україну перед цими пунктами пропуску очікували понад 1 700 вантажівок.

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