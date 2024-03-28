Туск заявив про крок до урегулювання щодо експорту з України

Варшава й Київ наблизилися до врегулювання суперечки щодо експорту з України, заявив Дональд Туск після зустрічі з Денисом Шмигалем. Тим часом польські фермери розблокували рух через КПП "Угринів-Долгобичув".

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Варшава й Київ наблизилися до врегулювання суперечки навколо українського експорту й низки інших питань. Відповідну заяву Туск зробив у четвер, 28 березня, під час спільної пресконференції з українським колегою Денисом Шмигалем після їхньої зустрічі в Варшаві. Раніше в польську столицю з візитом прибула українська урядова делегація для участі в міжурядових консультаціях.

"У питанні сільського господарства ми зробили крок вперед", - заявив Дональд Туск. У своїй заяві Туск вказав на компромісні рішення, які захищатимуть основні інтереси сторін. За його словами, сторони шукають рішення, які "не будуть дошкульними ані для українських виробників, ані для польських виробників і фермерів".

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На переконання Туска, ці компромісні рішення хоч і не зможуть задовольняти цілком всі сторони, однак вони принаймні захищатимуть основні інтереси сторін. Він також наголосив на важливості того, щоб вимоги до роботи польських та українських перевізників були однакові, аби уникнути ймовірності нечесної конкуренції. Тут Туск так само вказав на потребу йти на компроміси й розуміння як для України, так і для Польщі.

Шмигаль запевняє, що українське зерно не потрапляє на польський ринок

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, своєю чергою, наголосив, що нинішня блокада польсько-українського кордону "з боку окремих польських груп" шкодить як українській, так і польській економіці, а також економіці Європейського Союзу в цілому.

Він також уточнив, що з 17 мільйонів експортованої Україною агропродукції з початку цього року, лише два мільйони тонн експортувалося через сухопутний коридор, тобто через територію Польщі, а решта - Чорним морем і через Дунайські порти. Водночас з огляду на нестабільну безпекову ситуацію Україна й надалі потребуватиме "шляхів солідарності", визнав він. "В наших урядів спільне розуміння важливості цього проєкту, так само як і спільне розуміння того, що питання кордону необхідно вирішувати комплексно", - заявив Шмигаль.

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За його словами, "Україна запропонувала певні кроки" щодо цього. Зокрема, він запевнив, що українське зерно зараз не потрапляє на польський ринок. "Наш уряд запровадив процедуру верифікації чотирьох зернових агрокультур - кукурудзи, ріпака, соняшника та пшениці", - сказав Шмигаль. Він запевнив, що влада України нині не видає дозволи на експорт цих культур через Польщу, а видаватиме їх лише за погодження з польською владою.

Шмигаль також вказав на цілковиту готовність української влади до того, щоб Єврокомісія провела "скрінінг", тобто перевірку українського законодавства й справжнього стану справ щодо її аграрної політики. Очікується, що це має відбутися наприкінці квітня, повідомив Шмигаль.

Туск: ЄС готується запровадити 50 відсотків мита на агропродукцію з Росії і Білорусі

Іншим питанням, яке обговорювали сторони, стало запровадження мита з боку Євросоюзу на імпорт агропродукції з Білорусі й РФ. "Ми чекаємо на остаточне формальне рішення, але, здається, ми за крок від того, щоб на російські і білоруські сільськогосподарські продукти ЄС запровадив мито у розмірі 50 відсотків, що фактично означає блокування російського і білоруського імпорту до Європи", - заявив Туск. Шмигаль, своєю чергою, подякував польському уряду за ініціативу у цьому питанні.

Також він також подякував Варшаві за її участь у танковій, бронетехнічній й артилерійській коаліції й участь польського ВПК у створенні спільних оборонних підприємств на території Польщі й України.

ДПСУ повідомила про тимчасове розблокування одного пункту пропуску на кордоні з Польщі

Тим часом пресслужба Державної прикордонної служби України (ДПСУ) повідомила, що польські страйкарі тимчасово розблокували рух у обох напрямках вантажівок через КПП "Угринів-Долгобичув". "Суміжна сторона повідомила, що ритмічний пропуск ваговозів орієнтовно триватиме до 02 квітня", - йдеться в заяві пресслужби ДПСУ з посиланням на польську сторону.

Раніше цього дня речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко розповів в ефірі загальнонаціонального телемарафону, що станом на ранок 28 березня в чергах на пунктах пропуску "Ягодин", "Рава-Руська", "Угринів" на кордоні з Польщею стояло майже 370 вантажівок, повідомляє "Укрінформ" .