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Польські лікарі обстежують Саакашвілі - Моравецький

Дар'я Нинько
12 хв. тому

Бригада польських лікарів розпочала комплексне обстеження експрезидента Грузії Михеіла Саакашвілі, повідомив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький. Днями Саакашвілі на суді у Тбілісі по відео показав виснажене тіло.

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Саакашвілі 3 липня взяв участь у судовому засіданні по відеозв'язку
Саакашвілі 3 липня взяв участь у судовому засіданні по відеозв'язку Фото: Irakli Gedenidze/REUTERS

Бригада польських лікарів розпочала у Тбілісі комплексне медичне обстеження експрезидента Грузії та очільника виконавчого комітету Національної ради реформ України Михеіла Саакашвілі. Про це у середу, 12 липня, у Twitter повідомив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

Обстеження проводять медики Команди гуманітарної та медичної допомоги.

3 липня Саакашвілі, який засуджений до шести років позбавлення волі, але через стан свого здоров'я з травня 2022 року перебуває у приватній клініці Vivamedi у Тбілісі, вперше за кілька місяців у режимі відеозв'язку взяв участь у судовому засіданні по іншій кримінальній справі. Під час засідання Саакашвілі, який дуже сильно схуднув, підняв футболку і показав своє виснажене тіло.

Саакашвілі під час судового засідання 3 липня
Саакашвілі під час судового засідання 3 липняФото: Georgian public Broadcaster/AFP

Кадри із Саакашвілі облетіли місцеві та закордонні ЗМІ. Зважаючи на це, президент України Володимир Зеленський доручив просити посла Грузії протягом 48 годин повернутися на батьківщину для консультацій, тим самим висловивши обурення судом над експрезидентом Грузії, якого Київ неодноразово просив передати на лікування в Україну. Влада в Тбілісі вчергове відмовилася це зробити. МЗС України висловило послу Грузії офіційний протест.

 Читайте також: Як у Грузії відреагували на відео зі виснаженим Саакашвілі

 

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