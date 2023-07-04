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МЗС висловило протест послу Грузії через стан Саакашвілі

Максим Сидоржевський
2 год. тому

Грузинська влада має припинити знущання з громадянина України Міхеіла Саакашвілі, наголосили у міністерстві закордонних справ.

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Міхеіл Саакашвілі під час підключення до судового засідання 3 липня
Міхеіл Саакашвілі під час підключення до судового засідання 3 липняФото: Irakli Gedenidze/REUTERS

До міністерства закордонних справ (МЗС) України у вівторок, 4 липня, було викликано посла Грузії в Україні Георгія Закарашвілі. Як повідомили у МЗС, дипломату було висловлено рішучий протест у зв'язку із суттєвим погіршенням стану ув'язненого в Грузії Міхеіла Саакашвілі, грузинського експрезидента, який є громадянином України.

"Грузинському дипломату було наголошено, що таке ставлення до Міхеіла Саакашвілі є абсолютно неприйнятним. Грузинська влада має припинити знущання з громадянина України", - йдеться у повідомленні МЗС.

У зв'язку з цим Закарашвілі було запропоновано повернутися до Тбілісі для проведення консультацій задля пошуку шляхів вирішення ситуації, що склалася, додали у відомстві. "Українська сторона наголосила на готовності невідкладно обговорити питання перевезення Міхеіла Саакашвілі до України для лікування та догляду", - зазначили у МЗС.

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Реакція Зеленського на стан Саакашвілі

Напередодні, 3 липня, Міхеіл Саакашвілі дистанційно підключився до засідання грузинського суду вперше з лютого поточного року. На відео він продемонстрував украй виснажений фізичний стан.

На це відреагував президент України Володимир Зеленський. "Прямо зараз Росія руками грузинської влади вбиває громадянина України Міхеіла Саакашвілі", - написав він у Telegram. У зв'язку з цим Зеленський доручив МЗС викликати посла Грузії, висловити йому рішучий протест та запропонувати залишити Україну протягом 48 годин для проведення консультацій зі своєю столицею.

У відповідь на це голова правлячої партії "Грузинська мрія" Іраклій Кобахідзе у вівторок відкинув вимогу Зеленського направити Саакашвілі на лікування до Києва та назвав її "образливою". "Наше бажання - залишатися з українським керівництвом хоча б у режимі односторонньої дружби", - додав Кобахідзе.

Справа Саакашвілі

Саакашвілі обіймав посаду президента Грузії у 2004-2007 та 2008-2013 роках. Після цього він отримав громадянство України, працював головою Одеської обласної адміністрації. В 2017 році за президентства Петра Порошенка його позбавили українського громадянства, а в 2019 році - за Зеленського - повернули й дали посаду голови виконавчого комітету Національної ради реформ.

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Наприкінці вересня 2021 року Саакашвілі таємно повернувся до Грузії напередодні місцевих виборів, хоча проти нього в країні порушені п'ять кримінальних справ. За кілька днів його затримали та заарештували. 

З травня 2022 року Саакашвілі утримують під вартою в окремій палаті в приватній клініці у передмісті Тбілісі, куди його перевели з в'язниці через погіршення стану здоров'я. У лютому цього року суд у Тбілісі відмовив у звільненні Саакашвілі з-під варти для лікування за кордоном, до чого закликали не лише в Україні, а й у Європейському Союзі, наприклад, шляхом помилування. В ЄС дії грузинської влади щодо Саакашвілі розцінюють, зокрема, як відступ від європейських прагнень.

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