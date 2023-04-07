Саакашвілі: Помру, якщо не отримаю меддопомогу за кордоном

У листі експрезидент Грузії Міхеіл Саакашвілі закликав США, ЄС та міжнародну спільноту зробити "все можливе для порятунку його життя". Мученицька загибель "буде вважатися перемогою Путіна", додав він.

Колишній президент Грузії, громадянин України Міхеіл Саакашвілі написав, що помирає у лікарняному ув'язненні та закликав США, ЄС та міжнародну спільноту зробити "все можливе для порятунку його життя". Звернення колишнього грузинського лідера опублікувало у п'ятницю, 7 квітня, видання Politico, якому передав лист юридичний радник Саакашвілі у США Массімо Д'Анджело.

За словами політика, стає дедалі очевиднішим, що він скоро помре, якщо не отримає належної медичної допомоги за межами країни. "Моя смерть може призвести до політичного хаосу у Грузії", - припускає Саакашвілі. Його мученицька загибель "безумовно буде вважатися перемогою Путіна" і послужить "потужним символом для всіх лідерів у регіоні, а можливо, і в світі, які не зможуть протистояти російському імперіалізму", додав він.

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Саакашвілі вимагає санкцій проти Іванішвілі

На думку колишнього глави Грузії, Конгрес США, адміністрація Джо Байдена та ЄС мають домагатися його звільнення за допомогою санкцій щодо олігарха, експрем'єра Грузії Бідзіни Іванішвілі та його соратників, а також шляхом економічного ембарго, призупинення фінансування та візових обмежень.

Якщо Саакашвілі вдасться звільнитися, це не тільки "завдасть ще одного удару по Путіну, але також стане сильним сигналом, що США та Європа, як і раніше, віддані ідеалам демократії, порядності та справедливості", йдеться далі в листі. "Ідеалам, на які, як мені одного разу сказав президент Байден, я можу покластися", - додав Саакашвілі.

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"Систематичні тортури"

Також Саакашвілі переконує, що в ув'язненні він зазнав систематичних тортур - фізичних та психологічних, і у нього є ознаки отруєння важкими металами. Експрезидент Грузії запевняє, що страждає від більш ніж 20 серйозних захворювань, усі з яких, за його словами, розвинулися під вартою.

У листі колишній грузинський лідер називає себе "політв'язнем" і каже, що президент РФ Володимир Путін, який одного разу погрожував "підвісити його за яйця", безсумнівно, зрештою, несе відповідальність за його нинішнє становище.

Переслідування Саакашвілі в Грузії

У Грузії проти Міхеіла Саакашвілі порушено п'ять кримінальних справ. Він повернувся в країну в ніч на 29 вересня 2021 року, закликав громадян голосувати на виборах 2 жовтня проти керівної партії "Грузинська мрія". За кілька днів його затримали. У жовтні 2021 року Саакашвілі, перебуваючи у в'язниці, оголосив голодування, яке тримав 50 днів і припинив тільки після переведення у військовий шпиталь у Горі для реабілітації. Однак після повернення до в'язниці 21 лютого політик знову оголосив голодування, яке тривало ще 20 днів.

З травня 2022 року Саакашвілі утримують під вартою в окремій палаті в приватній клініці у передмісті Тбілісі, куди його перевели з в'язниці через погіршення стану здоров'я. У грузинській столиці відбулося кілька акцій протесту з вимогою звільнення політика.

У лютому цього року суд у Тбілісі відмовив у звільненні Саакашвілі з-під варти для лікування за кордоном. До цього закликають, зокрема, Європейський парламент і влада України. Саакашвілі обіймав посаду президента Грузії з 2004 по 2007 та з 2008 по 2013 роки.