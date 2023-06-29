ЄСПЛ визнав неприйнятним позов Саакашвілі проти України

Судді ЄСПЛ дійшли висновку, що Михеіл Саакашвілі не використав усі доступні засоби української судової системи для захисту своїх прав у справі про позбавлення його громадянства України у 2017 році.

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) одноголосно визнав неприйнятним позов колишнього президента Грузії Михеіла Саакашвілі проти України, у якому він звинувачував українську владу у порушенні його прав. Про це йдеться у пресрелізі ЄСПЛ, оприлюдненому у четвер, 29 червня.

Позов, який був направлений у Страсбург у березні 2018 року, стосувався низки скарг Саакашвілі, який у 2015 році отримав українське громадянство і брав активну участь в українській політиці, говориться у пресрезілі. У ЄСПЛ політик оскаржував позбавлення його українського громадянства у 2017 році, порушення проти нього кримінальної справи, арешту та видворення з України у 2018 році. У своєму позові експрезидент Грузії заявляв, що Українська держава порушили кілька статей Європейської конвенції з прав людини (ЄКПЛ), зокрема, про заборону нелюдського або такого, що принижує гідність, поводження, про право на свободу та особисту недоторканість, на свободу зібрань, на повагу до приватного життя, на ефективний засіб правового захисту та інші.

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Позивач мав можливість звертатися до судових органів України

"За всіма скаргами, окрім однієї, суд встановив, що Михеіл Саакашвілі не скористався всіма законними і доступними йому правовими шляхами на національному рівні, а скарга на порушення статті 13 (нібито відсутність ефективних національних засобів правового захисту - Ред.) була відверто необґрунтованою", - до такого висновку прийшли судді. ЄСПЛ також наголосив, що у травні 2019 році новобраний президенти України повернув Саакашвілі українське громадянство, а згодом його було призначено "на високу політичну посаду", тож він мав усі можливості подавати заяви щодо порушення своїх прав до національних судових інстанцій.

Окрім того, після його повернення Саакашвілі в Україну, слідчі органи оприлюднили деякі попередні висновки щодо ймовірних порушень його прав у 2017-2018 роках. "Однак Михаеіл Саакашвілі не надав суду жодної інформації про свою ситуацію з березня 2018 року", - говориться у пресрелізі. За відсутності будь-яких пояснень з боку позивача, суд прийшов до висновку, що "він не дотримався зобов'язання відповідно до ЄКПЛ, яке вимагає, перш ніж звертатися до суду (ЄСПЛ. - Ред.), використати всі доступні засоби правового захисту на національному рівні".

Таким чином всі скарги Саакашвілі до ЄСПЛ, "окрім однієї, були відхилені через невичерпування національних засобів правового захисту". У пресрелізі не уточнюється, яку саме скаргу Саакашвілі проти України було взято до розгляду.

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