У Тбілісі пройшов мітинг прихильників Саакашвілі

Тисячі прихильників Міхеіла Саакашвілі на акції в центрі грузинської столиці вимагали звільнити політика. Раніше він закликав ЄС і США зробити все можливе для його порятунку від смерті в тюремній лікарні.

Кілька тисяч прихильників грузинської опозиційної партії "Єдиний національний рух" (ЄНР) провели в неділю, 9 квітня, мітинг у центрі Тбілісі на підтримку засновника політичної сили Міхеіла Саакашвілі, який перебуває в ув'язненні.

Прихильники колишнього президента Грузії, нині громадянина України Саакашвілі принесли на мітинг велику кількість грузинських та українських прапорів, а також прапорів Європейського Союзу.

Голова ЄНР Леван Хабеішвілі від імені партії висунув владі кілька вимог: звільнення Саакашвілі, ухвалення закону про деолігархізацію, реформування судової системи та Центральної виборчої комісії. Проведення саме цих реформ вимагає Брюссель для продовження переговорів про вступ Грузії до ЄС.

Лист Саакашвілі з лікарняного ув'язнення

7 квітня видання Politico опублікувало лист Саакашвілі, у якому він написав, що помирає в лікарняному ув'язненні та закликав ЄС, США і міжнародну спільноту зробити "все можливе для порятунку його життя". Політик стверджує, що в ув'язненні зазнав систематичних тортур - фізичних і психологічних, та має ознаки отруєння важкими металами. Він каже, що страждає на понад 20 серйозних захворювань, які розвинулися під вартою.

Саакашвілі називає себе "політичним в'язнем" і говорить, що президент Росії Володимир Путін, який одного разу погрожував "підвісити його за яйця", несе відповідальність за його нинішнє становище. Він додає, що його мученицька загибель безумовно буде вважатися перемогою Путіна.

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Справа Саакашвілі

Саакашвілі обіймав посаду президента Грузії у 2004-2007 та 2008-2013 роках. Після цього він отримав громадянство України, працював головою Одеської обласної адміністрації. В 2017 році його позбавили українського громадянства, а в 2019 - повернули й дали посаду голови виконавчого комітету Національної ради реформ.

Наприкінці вересня 2021 року політик таємно повернувся до Грузії напередодні місцевих виборів, хоча проти нього в країні порушені п'ять кримінальних справ. За кілька днів його затримали та заарештували. З травня 2022 року Саакашвілі утримують під вартою в окремій палаті в приватній клініці у передмісті Тбілісі, куди його перевели з в'язниці через погіршення стану здоров'я.

У лютому цього року суд у Тбілісі відмовив у звільненні Саакашвілі з-під варти для лікування за кордоном. До цього закликають і в Україні, і в ЄС.

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