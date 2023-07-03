Стан Саакашвілі: Київ просить посла Грузії виїхати в Тбілісі

Саакашвілі продемонстрував на відео вкрай виснажений фізичний стан. Зеленський доручив МЗС викликати посла Грузії та запропонувати йому залишити Україну протягом 48 годин для проведення консультацій з Тбілісі.

Колишній президент Грузії, громадянин України Міхеіл Саакашвілі у понеділок, 3 липня, дистанційно підключився до засідання грузинського суду вперше з лютого поточного року. На відео він продемонстрував украй виснажений фізичний стан.

На кадри відреагував президент України Володимир Зеленський. "Прямо зараз Росія руками грузинської влади вбиває громадянина України Михайла Саакашвілі", - написав він у Telegram.

Зеленський доручив міністерству закордонних справ (МЗС) викликати посла Грузії, висловити йому рішучий протест та запропонувати залишити Україну протягом 48 годин для проведення консультацій зі своєю столицею.

Він також укотре закликав грузинську владу передати Саакашвілі Україні для необхідного лікування та догляду. Партнерів України Зеленський закликав не ігнорувати ситуацію та врятувати Саакашвілі. "Жодна влада в Європі не має права страчувати людей, життя - це базова європейська цінність", - наголосив президент.

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Справа Саакашвілі

Саакашвілі обіймав посаду президента Грузії у 2004-2007 та 2008-2013 роках. Після цього він отримав громадянство України, працював головою Одеської обласної адміністрації. В 2017 році за президентства Петра Порошенка його позбавили українського громадянства, а в 2019 році - за Зеленського - повернули й дали посаду голови виконавчого комітету Національної ради реформ.

Наприкінці вересня 2021 року Саакашвілі таємно повернувся до Грузії напередодні місцевих виборів, хоча проти нього в країні порушені п'ять кримінальних справ. За кілька днів його затримали та заарештували.

З травня 2022 року Саакашвілі утримують під вартою в окремій палаті в приватній клініці у передмісті Тбілісі, куди його перевели з в'язниці через погіршення стану здоров'я. У лютому цього року суд у Тбілісі відмовив у звільненні Саакашвілі з-під варти для лікування за кордоном, до чого закликали не лише в Україні, а й у Європейському Союзі, наприклад шляхом помилування. В ЄС дії грузинської влади щодо Саакашвілі розцінюють, зокрема, як відступ від європейських прагнень.

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