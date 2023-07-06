Як у Грузії відреагували на відео зі виснаженим Саакашвілі

Міхеіл Саакашвілі, засуджений до шести років позбавлення волі, шокував громадськість своїм фізичним станом. Як відреагували на це в Грузії і що трапилося з її експрезидентом?

Експрезидент Грузії та очільник виконавчого комітету Національної ради реформ України Міхеіл Саакашвілі, який перебуває з травня 2022 року в приватній клініці Vivamedi у Тбілісі й засуджений до шести років позбавлення волі, вперше за кілька місяців узяв участь у судовому засіданні - у режимі відеозв'язку. Під час засідання 3 липня Саакашвілі, який дуже сильно схуднув, підняв футболку і показав своє виснажене тіло.

"Ось до такого стану ви мене довели, і ви маєте вибачитися перед європарламентарями, перед моєю сім'єю, переді мною, державою Україна та перед усіма громадянами Грузії за те, що засновник грузинської держави в такому стані", - заявив він.

Кадри із Саакашвілі облетіли місцеві та закордонні ЗМІ. З цього приводу висловилися представники Євросоюзу та України. Президент України Володимир Зеленський доручив попросити посла Грузії протягом 48 годин повернутися на батьківщину для консультацій, тим самим висловивши обурення судом над експрезидентом Грузії, якого Київ неодноразово просив передати на лікування в Україну. Влада в Тбілісі вчергове відмовилася це зробити. МЗС України висловило послу Грузії офіційний протест.

Реакція у Грузії на кадри виснаженого Саакашвілі

Лікарі клініки Vivamedi поки що ніяк не прокоментували кадри зі виснаженим Міхеілом Саакашвілі. У червні вони повідомляли про покращення стану його здоров'я, зазначаючи, що пацієнт продовжує "мало їсти". Сам експрезидент тоді заявив, що збирається знову "брати активну участь у політиці".

Кадри виснаженого Саакашвілі під час судового засідання в Тбілісі прокоментували в Європі та Україні Фото: Georgian public Broadcaster/AFP

До цього, у лютому 2023 року, лікарі на пресконференції стверджували, що здоров'я експрезидента погіршується. За їхніми словами, пацієнт не отримує необхідних калорій, оскільки "харчується продуктами, які обирає сам". Експрезидент, зі свого боку, покладав відповідальність на персонал клініки, який, на його думку, відмовляється його лікувати.

Раніше голова грузинського парламенту Шалва Папуашвілі стверджував, що "чекає на вибачення" від тих, хто говорить про тяжкий стан здоров'я Саакашвілі. Тепер лідер правлячої партії "Грузинська мрія" Іраклій Кобахідзе жартує щодо фотографій схудлого експрезидента і називає їх "рекламою резекції шлунка".

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Тим часом адвокат Міхеіла Саакашвілі Шалва Хачапурідзе оцінює стан свого клієнта зовсім інакше. "Судова медекспертиза виявила у Саакашвілі 47 діагнозів. У нього виявлено три тяжкі захворювання, які, згідно з грузинським законодавством, є причиною для зміни запобіжного заходу", - зазначив адвокат. В інтерв'ю DW він розповів, що у тюремному медзакладі у експрезидента лікують лише симптоми й для порятунку його має бути відправлено до Євросоюзу чи США. У листопаді минулого року Хачапурідзе повідомляв, що лікарі виявили у його клієнта 36 захворювань, зокрема туберкульоз та деменцію.

Саакашвілі звинувачує Путіна

Сам Саакашвілі впевнений, що його намагаються вбити за наказом президента Росії Володимира Путіна. 46 депутатів від опозиції звернулися до голови парламенту Папуашвілі з вимогою дозволити зустріч із Міхеілом Саакашвілі, а також відправити його на лікування за кордон. Голова партії "Стратегія Агмашенебелі" та член парламенту Грузії Георгій Вашадзе вважає, що західні країни мають бути рішучішими у своєму прагненні звільнити експрезидента. "Захід має підтримувати своїх союзників у нашому регіоні, а не залишати їх у руках проросійського режиму, який перебуває (при владі. - Ред.) у Грузії", - каже Вашадзе у розмові з DW. На думку парламентаря, влада в Тбілісі піде на поступки, якщо країни Заходу запровадять санкції проти мільярдера Бідзини Іванішвілі - експрем'єра та засновника правлячої партії "Грузинська мрія", якого багато хто в країні називають її "тіньовим правителем".

Засновник правлячої в Грузії партії "Грузинська мрія" Бідзина Іванішвілі Фото: David Mdzinarishvil/TASS/picture alliance

У грузинському суспільстві ставлення до нових кадрів із Міхеілом Саакашвілі, як і традиційно до всього, пов'язаного з його діяльністю, знову розділилося. Політичний аналітик Гела Васадзе бачить три групи людей, які активно висловлюються про стан здоров'я експрезидента: перша - його активні прихильники, для яких Саакашвілі - ідеал політика, який створив сучасну Грузію. Вони обурені та вимагають активних дій для звільнення експрезидента. На думку Васадзе, таких меншість. Друга група - також нечисленні - затяті противники Саакашвілі, які в період його президентства могли постраждати від дій держави. Вони, каже аналітик, сприйняли виснажений стан експрезидента з неприхованою зловтіхою.

Найбільше, на думку Васадзе, тих, хто не є ані гарячими прихильниками, ані опонентами Саакашвілі. "Вони вважають, що якщо експрезидента відправлять на лікування, то він не завдасть більшої шкоди репутації влади, ніж коли перебуває в такому (виснаженому. - Ред.) стані в ув'язненні", - додає Васадзе, наголошуючи, що йдеться лише про політично активну частину суспільства, тоді як є маса грузинів, які байдуже ставляться до того, що відбувається.

За що засудили і судять Саакашвілі зараз?

Міхеіл Саакашвілі обіймав посаду президента Грузії з 2004 до 2013 року. Цей період запам'ятався масштабними реформами, які, зокрема, значно знизили рівень корупції, яка раніше була однією з головних проблем країни. Але на цей час припало жорстке протистояння з опозицією, зближення з НАТО та ЄС та п'ятиденна війна з Росією у серпні 2008 року, внаслідок якої Грузія повністю втратила контроль над Абхазією та Південною Осетією, а Москва визнала незалежність грузинських регіонів.

2008 року в Грузії відбулися масові протести проти влади Саакашвілі Фото: AP

Наприкінці жовтня 2013 року Саакашвілі, не чекаючи на закінчення терміну повноважень, виїхав з Грузії до Брюсселя, за рік до цього парламентські вибори виграла партія "Грузинська мрія" мільярдера Бідзіна Іванішвілі, яку частину громадянського суспільства та опозиції називають проросійською. 2014 року Саакашвілі прибув до України, де активно підтримував Євромайдан і пізніше увійшов до команди нового президента Петра Порошенка і тоді ж одержав громадянство України.

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Піком політичної кар'єри Саакашвілі в Україні стала робота на посаді голови Одеської облдержадміністрації, яку він обіймав у 2015-2016 роках і яка завершилася конфліктом із Порошенком. Зрештою Саакашвілі сконцентрувався на опозиційній діяльності в Україні, кульмінацією якої були масові акції протесту проти влади наприкінці 2017 - початку 2018 років. Порошенко тим часом позбавив його українського громадянства, яке йому вдалося повернути лише після приходу до влади Володимира Зеленського 2019 року. Після цього Саакашвілі повернувся до політичної діяльності, очоливши виконавчий комітет Національної ради реформ України.

Після повернення до Грузії 2021 року Саакашвілі кинули за ґрати Фото: Irakli Gedenidse/AFP

У вересні 2021 року Міхеіла Саакашвілі було затримано в Грузії після того, як він нелегально повернувся до країни. Там щодо нього раніше було порушено кілька кримінальних справ, серед яких справа про перевищення службових повноважень під час розгону мітингу тодішньої опозиції 2007 року та розгрому опозиційної телекомпанії "Імеді"; про перевищення службових повноважень через побиття опозиційного депутата Валерія Гелашвілі невідомими у масках; про розтрату бюджетних коштів на суму близько 3,3 мільйона доларів. У червні 2018 року суд у Тбілісі заочно засудив Саакашвілі до шести років позбавлення волі за організацію нападу на Гелашвілі. Після повернення експрезидента до Грузії щодо нього також порушили справу про незаконне перетинання кордону.

ПАРЄ назвала Саакашвілі політв'язнем

Опинившись у в'язниці, Міхеіл Саакашвілі оголосив голодування, запевнивши, що його переслідують із політичних мотивів. Стан його здоров'я почав погіршуватися. У жовтні 2022 року Парламентська асамблея Ради Європи оголосила експрезидента Грузії політв'язнем і закликала владу країни звільнити його. За словами адвоката експрезидента Шалви Хачапурідзе, експертиза, проведена американськими лікарями, виявила, що Міхеіла Саакашвілі було отруєно у в'язниці важкими металами.

"Уже понад рік у Саакашвілі тримається висока температура - 38 градусів, він худне, втрачає свідомість і не може приймати їжу. Суд не реагує на його тяжкий стан, але ми зараз працюємо над тим, щоб досягти того, щоб експрезидента відправили на лікування за кордон. Сам Саакашвілі вважає, що влада не відпустить його, поки в Росії править Путін", - уточнив адвокат.