Син про Міхеіла Саакашвілі: "Його життя в небезпеці"

Про стан експрезидента Грузії, звинувачення на його адресу, а також про те, чому скандал навколо нього не заважає, а навпаки допомагає Грузії на шляху в Європу, DW поговорила з сином політика - Едуардом Саакашвілі.

Колишній президент Грузії Міхеіл Саакашвілі, щодо якого в країні заведено п'ять кримінальних справ, й надалі перебуває під вартою та проходить лікування в клініці "Вівамеді" в Тбілісі. В останні дні ЗМІ повідомляють про вкрай тяжкий стан здоров'я політика. На полях сесії Європарламенту у Страсбурзі DW вдалося поговорити з Едуардом Саакашвілі - сином політика та розпитати його про стан здоров'я батька.

DW: Ваш батько Міхеіл Саакашвілі, колишній президент Грузії, перебуває під вартою з жовтня 2021 року. Коли ви бачили його востаннє і як він зараз почувається?

Едуард Саакашвілі Фото: DW

Едуард Саакашвілі: Востаннє я бачив його восени. Потім цієї зими я довго був у Грузії і кілька разів безуспішно намагався потрапити до нього. Тож я бачу те, що бачать усі інші. Зараз чимало публічної інформації про його стан, тому що він виступав у суді по відеозв'язку, а нещодавно навіть лікарня, де він зараз перебуває під вартою, провела власну пресконференцію, на якій заявила, що Саакашвілі дуже хворий та його здоров'я погіршується. Тож це офіційна версія. І це дуже тривожно. Ми говоримо про можливу відмову внутрішніх органів. Він втратив вагу майже вдвічі. У нього неврологічні проблеми, не виключено пошкодження мозку, зміни у поведінці. Тобто востаннє, коли я його бачив, він був уже зовсім слабкий. А тепер я знаю від своїх близьких, що все стало набагато гіршим.

Були також повідомлення, що його могли отруїти. Що ви знаєте про це?

Отримати інформацію про це досить важко. У нас є лише токсикологічний звіт, і зараз ми намагаємося більше про це дізнатися. Отруєння дуже важко відстежити, адже ми говоримо про довгий період його тримання під вартою. Що саме сталося? Я не знаю. Для мене головне, що ця людина дуже хвора і її життя в небезпеці (…)

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А що ви можете розповісти нам про звинувачення проти вашого батька? Чому він досі у в'язниці?

Звинувачення висунули приблизно через рік після того, як він залишив свою посаду (президента Грузії. - Ред.). Метою звинувачень був цілком очевидний політичний мотив - домогтися, щоб він не зміг повернутися до Грузії. Ніколи не було небезпеки, що його екстрадують. Тож це не те, до чого я ставлюся особливо серйозно… І не думаю, що будь-хто, хто знає ситуацію в Грузії, на якому б боці він не стояв, розглядає тюремне ув'язнення мого батька якось інакше, ніж політичне рішення. Його звільнення чи подальше тримання за ґратами теж буде політичним рішенням.

Деякі грузинські політики кажуть, що міжнародна увага до становища вашого батька шкодить репутації Грузії - і це навіть може завадити зближенню Грузії з ЄС. Що ви про це думаєте?

Я гадаю, що репутаційні втрати очевидні. Але моєю метою не є завадити європейському курсу Грузії - якраз навпаки. Звичайно, допоки мій батько перебуватиме в нинішньому стані, я говоритиму про це. А вже європейські політики можуть інтерпретувати цю інформацію так, як вважають за потрібне. Моя мета - створити умови, за яких грузинський уряд ухвалить правильне рішення, яке в даному випадку здається мені досить очевидним як з моральної, так і політичної точок зору…

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Чи достатньо ЄС робить для порятунку Міхеіла Саакашвілі? Що ще Євросоюз має зробити, на вашу думку?

Європейський парламент на даний момент ухвалив низку резолюцій, які прямо закликають до його звільнення. 27 країн-членів ЄС направили офіційне звернення до уряду Грузії з проханням звільнити мого батька для лікування. Президент Макрон нещодавно говорив про це на пресконференції (...) Це дуже важливо, що в Європі існує такий постійний рівень обізнаності та уваги, бо я думаю, що це стимулює уряд Грузії ухвалити правильне рішення.

Чи сподіваєтесь ви на те, що підтримка Євросоюзу та окремих європейських лідерів може призвести до потенційного звільнення Міхеіла Саакашвілі?

Зрештою, чи звільнять вони його, чи ні, залежить від грузинського уряду. Вони мають свої політичні розрахунки, свій порядок денний, свої внутрішні та міжнародні політичні міркування. І вони дуже складні, подобається це мені чи ні.