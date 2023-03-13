Саакашвілі загрожує відмова внутрішніх органів - Sky News
Олександра Іванова | Віолетта Чайковська
2 год. тому
За словами Міхеіла Саакашвілі, в нього розкладаються кістки. В разі подальшої втрати ваги лікарі прогнозують порушення діяльності кількох органів.
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Здоров'я колишнього президента Грузії, громадянина України Міхеіла Саакашвілі, який перебуває в лікарні, куди його перевели з в'язниці, у вкрай важкому стані. На думку лікарів, політику загрожує порушення діяльності кількох внутрішніх органів. Про це ввечері в неділю, 12 березня, повідомив британський телеканал Skу News, журналісти якого отримали письмові відповіді Саакашвілі на їхні запитання через його адвоката.
Коментуючи стан свого здоров'я, Саакашвілі вказав, що його вага зменшилася майже вдвічі: зі 120 до 64 кілограмів. "Якщо я важитиму менше 60 кілограмів, лікарі прогнозують поліорганну недостатність (порушення діяльності кількох внутрішніх органів. - Ред.)", - написав він.
За словами Саакашвілі, він весь час проводить у ліжку. "Мої кістки розпадаються, і це завдає нестепного болю", - додав політик.
Фотографію коментаря телеканал опублікував на своєму сайті.
Адвокат політика Шалва Хачапурідзе підтвердив журналістам, що стан його підзахисного погіршується щодня. "Це жахлива сцена. Він схожий на в'язня концтабору в нацистській Німеччині", - цитує його телеканал.
Відповідаючи на запитання про те, що варто робити учасникам протестів, які відбулися в Грузії на початку березня, Саакашвілі написав: "Будьте дуже пильними, будьте готові мобілізуватися в найкоротші строки через мстиві настрої режиму олігархів".
У Грузії проти Саакашвілі порушено п'ять кримінальних справ. Він таємно повернувся на батьківщину у вересні 2021 року, незадовго перед виборами. За кілька днів його затримали в Тбілісі та взяли під варту.
У жовтні 2021 року, перебуваючи у в'язниці, Саакашвілі оголосив голодування, яке тримав 50 днів і припинив після переведення у військовий госпіталь. Однак після повернення до в'язниці в лютому 2022 року політик знову оголосив голодування, яке тривало ще 20 днів.
З травня 2022 року Саакашвілі утримують під вартою в окремій палаті в приватній клініці у передмісті Тбілісі, куди його перевели з в'язниці через погіршення здоров'я. У грузинській столиці відбулося кілька акцій протесту з вимогою звільнення політика.