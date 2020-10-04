Польща і Литва викликають своїх послів з Білорусі

На тлі напруження відносин між ЄС і Білоруссю Литва та Польща заявили про виклик на консультації своїх послів. Про такий крок МЗС обох країн-членів ЄС повідомили в вівторок, 6 жовтня, на третій день після того, як до аналогічного заходу щодо Вільнюса й Варшави вдався Мінськ, передає інформагенція AFP.

Тим часом глава МЗС Литви Лінас Лінкявічюс наголосив, що бажанням його країни є "максимальне збереження дипломатичних контактів" з Білоруссю. Так само офіційний Вільнюс переконаний, що теперішній виклик литовського посла для консультацій "послужить скороченню напруги і сприятиме збереженню дипломатичного представництва на вищому посольському рівні", цитує інформагенція "Інтерфакс".

Крім того, за словами литовського міністра, ще тривають консультації з білоруською стороною щодо вимог офіційного Мінська скоротити кількість персоналу посольств Литви й Польщі в Білорусі. У Вільнюсі кажуть, що поки що не вдалося домовитися про нескорочення персоналу, але якщо Білорусь і далі буде цього вимагати, будуть вжиті адекватні - "дзеркальні" - заходи.

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Напередодні міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау повідомив, що обидві країни ухвалили спільне рішення про виклик своїх послів для консультацій.

"Я волів би подякувати всім партнерам по ЄС за одностайне вираження солідарності з Польщею і Литвою", - написав він у соцмережі Twitter. "Підтримка білорусів та їхніх зусиль з метою демократизації країни залишається для нас пріоритетом", - додав польський дипломат.