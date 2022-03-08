Польща готова дати Україні винищувачі МіГ-29 в обмін на інші літаки від США

Вранці 24 лютого Росія розв'язала повномасштабну війну проти України.

Хроніки 24 лютого - першої половини 8 березня читайте тут.

DW продовжує стежити за подіями вівторка, 8 березня з 14.00 (час київський)

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ЮНЕСКО планує посилити захист культурної спадщини в Україні. На першому етапі організація має намір промаркувати пам'ятні місця та монументи, визнані культурною спадщиною. На них мають встановити таблички зі знаком "Блакитний щит", що використовується для ідентифікації культурних цінностей у період воєн та збройних конфліктів.

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Німецька енергетична компанія Uniper, багаторічний партнер російського газового монополіста "Газпром", оголосила про кардинальний перегляд свого бізнесу з РФ. Вона засудила війну Росії проти України та повідомила про рішення списати фінансову участь у газопроводі "Північний потік-2" у розмірі майже мільярд євро. Компанія також заявила, що більше не планує укладати довгострокові контракти на постачання російського газу. Крім того, Uniper планує негайно відновити процес продажу своєї російської дочірньої фірми "Юніпро" - одного з лідерів російської електроенергетики із п'ятьма електростанціями.

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Українсько-польський кордон 7 березня 2022 року

З Сум успішно евакуювали мирних мешканців , повідомляється на сайті провладної партії "Слуга народу". Перша колона з 22 автобусів з евакуйованими цивільними прибула до Полтави. 1100 іноземних студентів продовжать евакуацію поїздом до Львова. Друга евакуаційна колона з 39 автобусів зараз перебуває у Полтавській області. "Це діти, жінки, літні люди, іноземні студенти. За бажанням люди зможуть залишитись в Полтаві, або продовжити евакуацію до Львова", - йдеться у повідомленні.

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Європейська організація з ядерних досліджень призупиняє для РФ статус країни-спостерігача через вторгнення в Україну. Рішення у вівторок ухвалила рада CERN, до якої входять 23 держави, повідомляється на сайті організації.

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Польща готова безкоштовно передати винищувачі МіГ-29 США для подальшого надання Україні, йдеться в заяві на сайті польського міністерства закордонних справ. Натомість країна просить Сполучені Штати надати їй літаки з відповідними технічними можливостями. Польська влада також закликала інших партнерів по НАТО, які мають радянські винищувачі Міг-29, діяти так само.

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Компанія VMware призупиняє всі бізнес-операції в Росії та Білорусі, повідомляє віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров. VMware - світова компанія з виробництва хмарних рішень та віртуалізації. Більшість великих ІТ-систем (банки, енергетика тощо) використовують публічні або приватні хмари на базі VMware. Також з Росії йде компанія Akamai, яка надає широкий спектр вебпослуг, зокрема захист від DDoS-атак, CDN (продуктивність додатків та сайтів), хмарні обчислення.

Крім того, криптобіржа Binance з 9 березня більше не підтримуватиме картки Mastercard і Visa, випущені на території РФ, а інша криптобіржа Coinbase заблокувала 25 тисяч гаманців, пов’язаних з росіянами. А венчурний фонд Index Ventures припиняє інвестиції в російські стартапи.

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Хакери зламали сайти низки федеральних відомств РФ і розмістили на них картинки проти війни з Україною.

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Двопартійна група американських сенаторів підготувала законопроєкт, який пропонує заблокувати запаси валюти РФ, які вона тримає у золоті. Документ покликаний завадити Росії продати свої золоті запаси та поліпшити становище в економіці, повідомляє міністерство закордонних справ України.

Тим часом Палата громад у Великобританії схвалила новий законопроєкт, спрямований на боротьбу з відмиванням грошей. Після схвалення Палатою лордів закон не дозволить багатим росіянам використовувати Лондон Сіті для відмивання грошей і приховування неправомірних доходів.

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McDonald's оголосив, що тимчасово закриває всі свої 850 ресторанів у Росії, оскільки "не може ігнорувати безглузді людські страждання, що тривають в Україні". Компанія зачинила й 100 ресторанів в Україні, але продовжує виплачувати зарплати співробітникам.

Також інвестиції та розвиток в Росії припиняє міжнародна компанія Yum! Brands (власники KFC, Pizza Hut, Taco Bell), а прибуток перенаправляє на гуманітарні зусилля, йдеться в офіційній заяві компанії. Крім того, The Yum! Brands Foundation вирішила пожертвувати мільйон доларів Міжнародному комітету Червоного хреста на підтримку постраждалих від війни в Україні.

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Український солдат (ілюстративне фото)

За 12 днів війни, розв'язаної Росією, до України повернулися 167 тисяч громадян, з яких близько 80 відсотків - чоловіки, повідомляє Державна прикордонна служба.

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Процес синхронізації української енергетичної системи з європейською ENTSO-E перебуває на завершальній стадії, повідомляє міністр енергетики України Герман Галущенко. "Ми очікуємо, що у найближчий тиждень має відбутись наше приєднання”, - написав він у Facebook. Галущенко також висловив сподівання, що Європа відмовиться від російського газу.

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Колишній міністр оборони Грузії Іраклій Окруашвілі приїхав до України, аби разом із грузинськими добровольцями воювати проти Росії, повідомляє міністерство оборони України. Окруашвілі був міністром оборони Грузії у 2004-2006 роках.

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Державний концерн "Укроборонпром" готовий сплатити премію в мільйон доларів за захоплений чи трофейний літак, повідомив у Facebook голова провладної парламентської фракції "Слуга народу" та член української делегації на переговорах із Росією Давид Арахамія. Також він зазначив, що продовжує діяти пропозиція отримати 500 тисяч доларів за захоплений гелікоптер у робочому стані. Крім цього, він пообіцяв "громадянство вільної країни" російським пілотам, які "візьмуть участь в програмі".

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Президент України Володимир Зеленський за допомогою відеозв'язку виступив перед парламентарями Великобританії. У своїй промові він закликав посилювати санкції проти Росії та цитував промову британського прем'єр-міністра Вінстона Черчилля, яку той виголосив 4 червня 1940 року перед Палатою громад після вступу Великобританії у Другу світову війну. Також Зеленський закликав до створення нових гарантій безпеки у Європі. "Гарантії безпеки в Європі треба будувати з нуля, бо Альянси не діють, навіть небо закрити не можуть", - сказав він.

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Український президент Володимир Зеленський обговорив із прем'єр-міністром Ізраїлю Нафталі Бенетом шляхи припинення війни в Україні, розв'язаної Росією. "Подякував за посередницькі зусилля Ізраїлю в налагодженні переговорного процесу", - написав Зеленський у Twitter.

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Генеральний секретар Організації північноатлантичного договору (НАТО) Єнс Столтенберг закликав Росію покласти край військовому конфлікту на території України та не допустити його поширення на інші країни. Він також пообіцяв захистити територію усіх країн, що входять до Альянсу, і заявив про наявність достовірних даних, які вказують на здійснення воєнних злочинів військовими РФ.

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Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє про ознаки готовності воєнно-політичного керівництва Білорусі до широкомасштабної участі білоруських збройних сил у бойових діях проти України на боці РФ. За даними генштабу, білоруські військові сили здійснюють часткове перегрупування сухопутних військ та сил спеціальних операцій. Водночас українська сторона повідомляє, що має дані про те, що морально-психологічний стан особового складу білоруських військ є вкрай низьким і більшість з них не хочуть воювати на боці Росії.

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В Організації Об'єднаних Націй заперечили, що заборонили співробітникам використовувати слова "війна" і "вторгнення" щодо дій РФ в Україні. Речник ООН Стефан Дюжаррік у листі The Guardian вказав, що слово "війна", зокрема, публічно використовує заступниця генерального секретаря організації. Водночас він не виключив можливість того, що керівник якоїсь частини ООН міг надіслати подібні інструкції працівникам, проте йому про це не відомо.

Про заборону використання цих слів повідомило видання Irish Times з посиланням на лист департаменту комунікацій співробітникам. Їм начебто для "уникнення репутаційних ризиків" наказали називати війну "конфліктом" або "воєнним наступом", а також заборонили використовувати український прапор на особистих або офіційних акаунтах у соціальних мережах чи на сайтах.

На новину оперативно відреагував міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. "Важко повірити, що ООН могла б по суті запровадити таку саму цензуру, як Кремль зараз в Росії, заборонивши використання слів "війна" та "вторгнення" серед співробітників ООН. Я закликаю ООН швидко спростувати такі повідомлення, якщо вони неправдиві. На кону репутація ООН", - написав він у Twitter.

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На підтримку української армії зібрано близько 10,6 мільярда гривень, повідомляє Національний банк України. Майже третина цих коштів надійшла з-за кордону в іноземній валюті.

++18.36++

США заборонили імпорт російської нафти та інших енергоносіїв через вторгнення РФ в Україну. Про рішення повідомив у вівторок, 8 березня, президент США Джо Байден, передає агенція Reuters.

Припинити імпорт російської нафти та нафтопродуктів має намір і Великобританія до кінця 2022 року, повідомив міністр з питань бізнесу, енергетики та промислової стратегії Квазі Квартенг. Він закликав бізнес використати перехідний період для забезпечення плавного переходу. "Цей перехід дасть ринку, підприємствам і ланцюгам поставок більш ніж достатньо часу, щоб замінити російський імпорт, який становить 8 відсотків попиту у Великобританії", - написав Квартенг у Twitter.

Раніше у вівторок британська нафтогазова компанія BP заявила про припинення укладання нових угод на купівлю нафти й газу в Росії, повідомило агентство Bloomberg із посиланням на коментар представника компанії. Наприкінці лютого у BP заявили, що відмовляються від своєї частки (19,75 відсотка) в найбільшій російській нафтовій компанії "Роснефть".

++18.18++

Триває евакуація населення з міста Ірпінь Київської області. Наразі, за даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, евакуйовано майже три тисячі цивільних.

++18.06++

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов закликав Організацію Північноатлантичного договору (НАТО) надати Україні зброю, аби вона самостійно "закрила небо", якщо Альянс не може або не хоче зробити це. "Дайте нам зброю, якщо ваша зброя лежить у чохлах", - написав він у Facebook.

Данілов підкреслив, що Україна вдячна за згуртованість світу та міжнародну допомогу, проте зараз країні необхідні бойова авіація та засоби протиповітряної оборони для захисту від авіаударів російських окупаційних військ. "Від цього залежить, чи буде Росія далі вбивати наших дітей і жінок, наших батьків і літніх людей", - написав він.

++17.57++

Європейський Союз планує відповідати санкціями на дезінформацію, яку розповсюджують у зв'язку з війною Росії в Україні. Зокрема, розглядається можливість заморожувати активи та забороняти в'їзд до Євросоюзу особам, які відповідальні за це, заявив верховний представник ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель. Зокрема, він вказав на недостовірні повідомлення, які можуть поширювати російські державні ЗМІ. "Я запропоную новий механізм, який дозволить накладати санкції на тих, хто зловмисно поширює дезінформацію", - пообіцяв Боррель.

++17.44++

Японія безоплатно надасть Україні захисне знаряддя для потреб Збройних сил: бронежилети, шоломи, намети та зимовий одяг, а також медикаменти, генератори та інше. Про підписання відповідної міжурядової угоди повідомив посол України в Японії Сергій Корсунський у Facebook. Дипломат зауважив, що подібний акт відбувся вперше в історії Японії.

Крім того, Японія запровадила заборону на експорт нафтопереробного обладнання до Росії.

++17.28++

З огляду на війну Росії проти України Європейська комісія представила пропозиції, як скоротити залежність від газу з РФ уже цьогоріч на дві третини. Ці плани схвалила колегія єврокомісарів на засіданні у Страсбургу у вівторок.

Тим часом Болгарія виключила участь в можливій забороні імпорту енергоносіїв із Росії до Європи. "Ми не можемо собі дозволити припинити імпорт нафти та газу з Росії", - заявив прем'єр-міністр країни Кирил Петков журналістам у вівторок. При цьому він наголосив, що Софія повністю підтримує Україну, а також санкції проти РФ.

++17.16++

Управління верховного комісара Організації Об'єднаних Націй з прав людини зафіксувало 1335 випадків загибелі або поранення цивільних осіб в Україні з моменту російського вторгнення 24 лютого. Серед них 474 людей загинули, 861 поранені. Більшість зафіксованих втрат спричинені застосуванням вибухової зброї з широкою зоною ураження, включно з обстрілами з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетними та авіаударами. При цьому в ООН зазначають, що реальні цифри можуть бути значно вищими.

++17.01++

В окупованих РФ містах продовжують проходити проукраїнські мітинги. "Суспільне. Харків" повідомляє про мітинг у Куп'янську, під час якого три десятки учасників розгорнули плакати "Куп’янськ - це Україна", "Українські матері проти війни", "Свободу українському народу".

Також тривають протести в містах Херсонської області. Державна інформаційна агенція "Укрінформ" повідомляє про акції у Бериславі, Олешках, Нижніх Сірогозах, Голій Пристані та Херсоні.

++16.39++

Літак міністерства оборони РФ із початку повномасштабної війни Росії проти України двічі прямував до Сирії, повідомляє "Українська правда" на основі даних онлайн-радарів. 24 лютого російський літак прибув із Москви до Сирії, а 27 лютого вилетів до РФ зі стикуванням у Вірменії. Після цього 27 лютого літак вилетів із Владикавказу до Сирії, а 28 лютого з Сирії знову через Вірменію повернувся до РФ, у місто Астрахань, пише видання. У Сирії борт обидва рази прибував до міста Латакія.

Раніше видання The Wall Street Journal писало, що РФ вже організувала канал постачання бойовиків із Сирії для їхньої участі у війні проти України. Сирійське видання Deir Ezzor уточнювало, що найманцям у Сирії пропонують за це оплату у розмірі 200-300 доларів. За даними американської влади, РФ наймає у Сирії солдатів, сподіваючись, що їхній досвід вуличних боїв дозволить окупувати столицю України - Київ.

++16.19++

У Німеччині, у Франції та в Китаї висловили готовність надавати Україні гуманітарну допомогу й надалі. Про це під час відеоконференції говорили канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz), президент Франції Еммануель Макрон та голова КНР Сі Цзіньпін. Як повідомляється на сайті німецького уряду, лідери країн домовилися повністю підтримати всі переговори, спрямовані на дипломатичне вирішення та висловилися за створення дієвих гуманітарних коридорів в Україні.

++16.08++

Росія стала світовим лідером за кількістю підсанкційних осіб, обігнавши Іран, Сирію та Північну Корею, повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Bloomberg. З 22 лютого проти російських юридичних і фізичних осіб запровадили 2778 нових обмежень. Загальна кількість санкційних заходів сягає 5530. Найактивнішими у питанні запровадження санкції проти РФ стали Швейцарія (568 обмежувальних заходів), Європейський Союз (518), Франція (512) та США (243). Загалом різні економічні заходи проти Росії запровадили більше 40 країн. "Менше, ніж за два тижні Росія перетворилася з частини світової економіки в найбільшу мішень глобальних санкцій і фінансового вигнанця", - сказав Bloomberg Пітер Пятецький, ексчиновник міністерства фінансів США, співзасновник санкційної бази даних Castellum.ai.

++15.52++

Люксембруг надав Україні 250 мільйонів євро допомоги, повідомив у Twitter український президент Володимир Зеленський після розмови з прем'єр-міністром Люксембургу Ксав'є Беттелем. Лідери обговорили підтримку санкційної політики проти Росії, гуманітарну ситуацію в Україні та підтримку українських біженців.

++15.27++

В Ізюмі Харківської області тривають бої. Радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович спростував інформацію про те, що війська РФ захопили місто. Під час відеозвернення він зазначив, що Росія продовжує інформаційні операції проти населення України, зокрема, повідомляє про захоплення нових міст. Арестович розповів, що Збройні сили України та інші оборонні сили продовжують утримувати противника на Київському, Сумському, Чернігівському, Запорізькому та Миколаївському напрямках.

++15.03++

Одна з найбільших у світі нафотогазових компаній Shell припиняє купувати у Росії нафту та природний газ. Як заявив у вівторок енергетичний гігант, також припиняється обслуговування автозаправних станцій в РФ.

Раніше український міністр закордонних справ Дмитро Кулеба засудив Shell за продовження придбання російських енергоносіїв після військового вторгнення РФ в Україну. Компанія визнала ці дії неправильними та пообіцяла віддати прибуток з цієї закупівлі на підтримку України.

++14.41++

Європейська комісія підготувала нові санкції проти Росії та Білорусі через війну в Україні, які вразять більшу кількість російських олігархів і політиків, а також три білоруські банки, повідомляє агенція Reuters із посиланням на три джерела. Нові обмежувальні заходи передбачають відключення трьох білоруських фінансових установ від банківської системи SWIFT, а також внесення ще кількох олігархів і російських законодавців до чорного списку ЄС. Крім того, планується заборонити експорт з Євросоюзу військово-морського обладнання та програмного забезпечення до РФ та запровадити рекомендації щодо моніторингу криптовалют для уникнення обходу Росією санкцій європейської спільноти.

За даними агентства, проєкт нових санкцій погодили вранці вівторка, 8 березня, його обговорення послами ЄС має відбутися на зустрічі, що розпочнеться о 16.00 за Києвом.

++14.22++

У Маріуполі Донецької області та Харкові під обстріл російських військ потрапили приміщення іноземних дипломатичних установ, повідомляє міністерство закордонних справ України. "У результаті ракетно-бомбових ударів російської армії в Маріуполі була пошкоджена будівля, в якій розташовувалися генеральне консульство Греції та офіс спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, а також зруйновані приміщення почесних консульств Словенії, Азербайджану та Албанії в Харкові", - йдеться у повідомленні.

Українська сторона долучить факти руйнування приміщень іноземних дипустанов до позовів проти РФ в міжнародних судових інстанціях.

++14.01++

Через війну, розв'язану Росією, Україну покинули два мільйона громадян, повідомив у Twitter верховний комісар Організації Об'єднаних Націй (ООН) у справах біженців Філіппо Гранді. Зазначимо, що переважна більшість з них - жінки та діти, оскільки чоловікам віком від 18 до 60 років заборонено виїжджати з країни через воєнний стан.

За даними ООН, найбільше українських біженців прибуло до Польщі - понад мільйон осіб. "Оскільки ситуація продовжує розвиватися, Україну можуть залишити орієнтовно чотири мільйона людей", - зазначає організація.