Польща розкрила деталі плану зміцнення східних кордонів

Міністерство оборони Польщі представило деталі програми "Східний щит" вартістю 10 мільярдів злотих, яка предбачає зміцнення оборони вздовж східного кордону з Білоруссю та Росією.

Міністерство оборони Польщі у понеділок, 27 травня, представило деталі програми "Східний щит" вартістю 10 мільярдів злотих (2,55 мільярда доларів), яка предбачає зміцнення оборони вздовж східного кордону країни з Білоруссю та Росією.

Як передає агентство Reuters, реалізація програми, зокрема, передбачає спорудження укріплень, створення вузлів і телекомунікаційних систем у координації з іншими союзниками по НАТО на східній лінії - Фінляндією, Естонією, Латвією та Литвою.

"Це одна комплексна система оборонних і стримуючих дій. Вона об'єднує системи доступу, але ми також закупимо і впровадимо сучасні системи боротьби з безпілотниками і системи розвідки", - заявив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш під час пресконференції.

За його словами, "це найбільша операція зі зміцнення східного кордону Польщі, східного флангу НАТО з 1945 року".

Заступник міністра оборони Цезарій Томчик заявив, що інвестиції розпочнуться в першому кварталі 2025 року та, як очікується, будуть завершені до 2028 року. Польща сподівається залучити гроші ЄС для деяких проєктів.

Нагадаємо, 11 травня прем'єр Польщі Дональд Туск, виступаючи перед прикордонниками та солдатами у селі Каракулі поблизу польсько-білоруського кордону, заявив, що Польща має намір додатково зміцнити свій східний кордон. Необхідність цього він обґрунтував "гібридною війною", яку, за його словами, продовжує вести білоруський режим Лукашенка, спрямовуючи на польський кордон потік мігрантів.

Попередній уряд Польщі ініціював спорудження на кордоні з Білоруссю паркану завдовжки 180 кілометрів та висотою 5,5 метра. Він оснащений камерами та сенсорами для відстеження спроб нелегального перетину кордону.