Польща хоче додатково зміцнити "увесь східний кордон" країни

Польща має намір додатково зміцнити свій східний кордон в умовах "гібридної війни", яку веде Білорусь, заявив польський прем'єр Дональд Туск. Він закликав інші країни ЄС інвестувати у проєкт.

Польща має намір додатково зміцнити свій східний кордон. Про це в суботу, 11 травня, заявив прем'єр-міністр країни Дональд Туск, виступаючи перед прикордонниками та солдатами у селі Каракулі поблизу польсько-білоруського кордону.

Необхідність цього Туск обґрунтував "гібридною війною", яку, за його словами, продовжує вести білоруський режим Лукашенка, спрямовуючи на польський кордон потік мігрантів. "Я хочу чітко заявити: така країна, як Білорусь, яка виношує дедалі агресивніші плани щодо Польщі, є співорганізатором цієї практики на кордоні Польщі", - цитує слова польського прем'єра агентство Reuters.

За словами Туска, зміцненню підлягає "увесь східний кордон" країни, що можна інтерпретувати як намір збудувати укріплення також на кордонах з Калінінградською областю РФ та Україною, хоча прямо про це політик не сказав.

Дональд Туск при цьому наголосив, що східний кордон Польщі - це також східний кордон Європейського Союзу. Тому, на його думку, немає сумнівів, що "вся Європа повинна буде інвестувати у свою безпеку", надавши Варшаві допомогу у зміцненні кордону.

Потік мігрантів на кордоні РБ та Польщі рекордно зріс

Кількість спроб незаконно потрапити до Євросоюзу з території Білорусі різко зросла на початку цього року. Цього разу більшість із них зафіксована на кордоні з Польщею і лише в поодиноких випадках - з Литвою.

8 травня польські прикордонники повідомили про затримання російського солдата-дезертира. 41-річний чоловік незаконно перетнув білорусько-польський кордон разом із групою мігрантів. Він був без зброї та носив цивільний одяг, проте серед його документів було знайдено контракт із армією РФ.

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Частину кордону Польщі з Білоруссю вже захищає мур

Попередній уряд Польщі збудував на кордоні з Білоруссю паркан завдовжки 180 кілометрів та висотою 5,5 метрів. Стіна оснащена камерами та сенсорами для відстеження спроб нелегального переходу кордону. Загальна довжина польсько-білоруського кордону становить 418 кілометрів.

У квітні екскомандувач сухопутних військ Польщі та колишній заступник міністра оборони країни Вальдемар Скшипчак в інтерв'ю виданню Delfi запропонував встановити на кордоні з Росією та Білоруссю мінні поля, щоб остаточно відгородитися від потенційної агресії з їхнього боку. Втім, при цьому Скшипчак обмовився, що вважає прямий воєнний конфлікт Росії з НАТО малоймовірним.