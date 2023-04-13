Польща просить у ФРН дозволу передати Україні МіГ-29

Німеччина вирішує, чи давати дозвіл на передачу Україні старих східнонімецьких винищувачів. Міністр оборони ФРН пообіцяв відповісти на запит Польщі сьогодні.

Польща звернулася до Німеччини з офіційним запитом на дозвіл відправити в Україну винищувачі часів холодної війни - МіГ-29 зі східнонімецьких запасів. Про це в четвер, 13 квітня, повідомляє агентство dpa з посиланням на джерела в уряді.

Згодом інформацію про запит Польщі підтвердив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус (Boris Pistorius). "І є зобов’язання, що відповідь буде надіслана нашим польським партнерам пізніше сьогодні", - сказав він під час візиту до німецьких солдатів у західноафриканській країні Малі. Згідно з правилами Німеччини, зброя, яку вона продає, не може бути передана третій країні без доволу Берліна.

МіГ-29 від Польщі та Словаччини

Польща вже передала Україні із своїх запасів вісім МіГ-29, а також готується передати ще шість цих літаків. Також президент Польщі Анджей Дуда 5 квітня під час брифінгу із українським колегою Володимиром Зеленським повідомив про готовність відправити в Україну всі свої літаки МіГ-29 після отримання південнокорейських винищувачів FA-50 і американськів F-35.

Водночас Словаччина вирішила передати Україні 13 винищувачів МіГ-29. Перші чотири бойові літаки Київ отримав у кінці березня. Решта дев'ять мають надійти "у найближчі тижні".

Київ в очікувані сучасної бойової авіації

Водночас Україна наполегливо просить партнерів про надання сучасних західних бойових літаків. На початку березня заступник міністра оборони США з політичних питань Колін Кал заявив, що українські чиновники попросили у Вашингтона 128 бойових літаків різних моделей: F-15, F-16 і F-18. Водночас президент США Джо Байден досі наполягає, що винищувачі не є найнагальнішою потребою України на полі бою.

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Тим часом виконувач обов'язків міністра оборони Данії Троельс Лунд Пульсен заявив 11 квітня, що, оскільки поставки польських і словацьких МіГ-29 уже розпочалися, данці та союзники вирішать, чи передавати західні винищувачі Україні "до літа".

Польща і Словаччина першими передають Україні літаки МіГ-29 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video