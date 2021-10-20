Політична криза в Румунії: парламент не підтримав кандидатуру прем'єра

Парламент Румунії у середу, 20 жовтня, не зміг призначити на посаду прем'єр-міністра Дачіана Чолоша. Він і запропонований ним уряд не змогли заручитися підтримкою більшості депутатів.

Відповідно до румунської Конституції, тепер президент Румунії Клаус Йоганніс має провести консультації з політичними силами щодо нової кандидатури прем'єр-міністра.

Дачіан Чолош не зміг заручитися підтримкою парламенту

Імовірно, це буде політик із лав його Національної ліберальної партії (PNL), передає інформагенція Reuters. Якщо і наступний кандидат на посаду очільника уряду не зможе заручитися підтримкою депутатів, у країні може бути оголошено нові парламентські вибори.

Бухарест у політичному паралічі

Румунія вже два тижні живе без уряду. Попередньому прем’єру, представнику PNL Флоріну Кицу оголосили вотум недовіри 5 жовтня. Політична криза у Румунії розпочалася у вересні, після того як правоцентристська партія "Союз порятунку Румунії" (USR) вийшла з правлячої коаліції з Національною ліберальною партією, закинувши Флоріану Кицу "диктаторський" стиль управління.

Цьому передувало звільнення двох міністрів від USR з румунського уряду.

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Урядову коаліцію у складі PNL, USR та Демократичного союзу угорців Румунії (UDMR) було сформовано у грудні 2020 року. Чергові парламентські вибори у Румунії заплановано на 2024 рік.

Румунія є однією з найбідніших країн Євросоюзу. Політична криза триває на тлі рекордного загострення епідемії COVID-19 у країні. За минулу добу в Румунії померли 574 особи, інфіковані коронавірусом - більше, ніж у решті 26 країнах ЄС разом.