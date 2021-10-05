 Парламент Румунії висловив недовіру уряду Флоріна Кицу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.10.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Парламент Румунії висловив недовіру уряду Флоріна Кицу

За вотум недовіри румунському уряду проголосував 281 депутат, зокрема й нещодавні партнери лібералів по коаліції.

Флорін Кицу поки виконуватиме обов'язки голови уряду

Флорін Кицу поки виконуватиме обов'язки голови уряду

Румунський парламент, у вівторок, 5 жовтня, оголосив вотум недовіри уряду прем'єр-міністра Флоріна Кицу. Це голосування, ініційоване опозиційною Соціал-демократичною партією, підтримав 281 депутат за мінімально необхідних 234 голоси "за", повідомляє AP. 

Президент Румунії Клаус Йоганніс тепер має провести консультації з депутатами щодо призначення нового прем'єр-міністра, а до його призначення Флорін Кицу виконуватиме обов'язки голови уряду, що найдовше може тривати до 45 днів. 

Політична криза в Румунії

У вересні у Румунії розпочалася політична криза після того, як правоцентристська партія "Союз порятунку Румунії" (USR) вийшла з правлячої коаліції з Національною ліберальною партією (PNL), представником якою є Кицу, закинувши йому "диктаторський" стиль управління. Цьому передувало звільнення двох міністрів від USR з румунського уряду.

Під час голосування у вівторок депутати від USR підтримали вотум недовіри уряду. Утім, у цій політичній силі вже заявили, що готові повернутися до коаліції у тому разі, якщо на чолі уряду буде призначено іншого прем'єра, повідомляє AFP.

Натомість в опозиційній Соціал-демократичній партії, яка є найбільшою за кількістю депутатських мандатів, на тлі цієї кризи протягом останніх тижнів вимагають проведення позачергових парламентських виборів. 

Урядову коаліцію у складі PNL, USR та Демократичного союзу угорців Румунії (UDMR) було сформовано у грудні 2020 року. Чергові парламентські вибори у Румунії заплановано на 2024 рік.

Дивитись відео 01:20

(Не)страшна вакцинація у "замку Дракули" в Трансильванії (10.05.2021)

 

Посилання в інтернеті

https://apnews.com/article/coronavirus-pandemic-klaus-iohannis-bucharest-europe-romania-47fe6290678682017f72cf89a1720cf4

Аудіо й відео до теми

Чому горять лікарні з "ковідними" пацієнтами в Румунії - "Європа у фокусі" (25.05.2021)  

Реклама

Докладно

Голова ВР України Дмитро Разумков (праворуч)

Як діяльність голови ВР Разумкова оцінюють фракції

Як оцінюють діяльність голови ВР та бажання відправити його у відставку "слуги народу" та інші парламентські фракції.  

Логотип Північного потоку-2

Першу нитку "Північного потоку-2" почали наповнювати газом

4 жовтня розпочалось заповнення газом "Північного потоку-2", повідомив оператор Nord Stream 2, що належить "Газпрому".  