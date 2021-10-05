Парламент Румунії висловив недовіру уряду Флоріна Кицу

Румунський парламент, у вівторок, 5 жовтня, оголосив вотум недовіри уряду прем'єр-міністра Флоріна Кицу. Це голосування, ініційоване опозиційною Соціал-демократичною партією, підтримав 281 депутат за мінімально необхідних 234 голоси "за", повідомляє AP.

Президент Румунії Клаус Йоганніс тепер має провести консультації з депутатами щодо призначення нового прем'єр-міністра, а до його призначення Флорін Кицу виконуватиме обов'язки голови уряду, що найдовше може тривати до 45 днів.

Політична криза в Румунії

У вересні у Румунії розпочалася політична криза після того, як правоцентристська партія "Союз порятунку Румунії" (USR) вийшла з правлячої коаліції з Національною ліберальною партією (PNL), представником якою є Кицу, закинувши йому "диктаторський" стиль управління. Цьому передувало звільнення двох міністрів від USR з румунського уряду.

Під час голосування у вівторок депутати від USR підтримали вотум недовіри уряду. Утім, у цій політичній силі вже заявили, що готові повернутися до коаліції у тому разі, якщо на чолі уряду буде призначено іншого прем'єра, повідомляє AFP.

Натомість в опозиційній Соціал-демократичній партії, яка є найбільшою за кількістю депутатських мандатів, на тлі цієї кризи протягом останніх тижнів вимагають проведення позачергових парламентських виборів.

Урядову коаліцію у складі PNL, USR та Демократичного союзу угорців Румунії (UDMR) було сформовано у грудні 2020 року. Чергові парламентські вибори у Румунії заплановано на 2024 рік.