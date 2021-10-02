 Президент Румунії Клаус Йоганніс отримав Премію імені Карла Великого | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.10.2021

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Президент Румунії Клаус Йоганніс отримав Премію імені Карла Великого

Президент Румунії Клаус Йоганніс отримав престижну європейську премію як посередник між Західною та Східною Європою і борець за європейські цінності.

Нагородження Клауса Йоганніса медаллю Премії Карла Великого

Нагородження Клауса Йоганніса медаллю Премії Карла Великого в Аахені

У німецькому місті Аахен відбулася церемонія вручення Міжнародної премії імені Карла Великого за 2020 рік. У суботу, 2 жовтня, нагороду отримав президент Румунії Клаус Йоганніс за свою боротьбу за "єдність, взаємне визнання і примирення в Європі", а також як видатний "борець за європейські цінності", повідомила рада премії.

"Важливий посередник між Західною і Східною Європою"

Обер-бургомістерка Аахена Зібілле Койпен (Sibylle Keupen) в урочистій промові назвала 62-річного румунського політика з німецьким корінням "важливим посередником, який зводить мости між суспільствами в Західній та Східній Європі". Йоганніс - "мужній діяч, який веде за собою людей, оскільки вірить у них і довіряє їм", - заявила Койпен під час виступу в історичній Коронаційній залі Аахенської ратуші.

Із огляду на актуальну політичну ситуацію політикиня назвала Європу "крихким утворенням, яке потребує захисту". Невідкладне завдання європейців нині - більш рішучий поворот у бік захисту клімату, додала Койпен. "Зараз ми повинні діяти і передусім - діяти рішуче", - заявила вона.

Голова Європейської Ради Шарль Мішель відзначив заслуги Йоганніса в об'єднанні Європи і закликав до зміцнення ЄС, особливо у сфері оборони. Мішель також заявив про відданість румунського президента його принципам.

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Йоганніс - президент Румунії з 2014 року

Клаус Йоганніс обіймає посаду президента Румунії з 21 грудня 2014 року. Він активно підтримує реформу судової системи країни, системи охорони здоров'я і система освіти, а також виступає за боротьбу з корупцією та за полегшення доступу до фондів ЄС. У листопаді 2019 року його обрали на другий термін двома третинами голосів виборців.

Про присудження Йоганнісу Премії Карла Великого оголосили ще у грудні 2019 року. Церемонію нагородження перенесли через пандемію коронавірусу.

У заяві журі премії вказано, що румунський політик зміг крок за кроком привести до європейських цінностей країну, яка пережила диктатуру Ніколає Чаушеску. Йоганніс сприяв "зміцненню європейської правової спільноти і спільної ідеї європейського майбутнього", наголосили організатори.

Премія Карла Великого за внесок у євроінтеграцію

Міжнародна премія імені Карла Великого - одна з найважливіших європейських нагород. Її вручають із 1950 року людям і організаціям за провідну роль у об'єднанні Європи. У 2019 році премію вручили генеральному секретарю ООН Антоніу Гутеррішу, у 2018-му - президенту Франції Еммануелю Макрону, у 2017-му - британському історику Гартону Ешу, а у 2016-му - Папі Римському Франциску.

Раніше в різні роки нагороду присуджували королю Іспанії Хуану Карлосу І, Папі Римському Іоанну Павлу ІІ, колишньому верховному представнику ЄС із питань зовнішньої політики й безпеки Хав'єру Солані, німецькій канцлерці Анґелі Меркель (Angela Merkel) і очільнику Європейської ради Герману ван Ромпею.

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