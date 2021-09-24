 Fridays for Future: у Німеччині пройшов національний кліматичний страйк | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.09.2021

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Новини

Fridays for Future: у Німеччині пройшов національний кліматичний страйк

На акції руху Fridays for Future за радикальніші заходи проти глобального потепління вийшли сотні тисяч людей у майже пів тисячі міст Німеччини.

Грета Тунберг виступила перед учасниками акції в Берліні

Грета Тунберг виступила перед учасниками акції в Берліні

За два дні до парламентських виборів у Німеччині учасники та прибічники міжнародного руху школярів і студентів на захист клімату Fridays for Future вийшли в п'ятницю, 24 вересня, на вулиці сотень німецьких міст, виступаючи за радикальніші заходи проти глобального потепління. За даними організаторів руху, акції у рамках загальнонаціонального кліматичного страйку пройшли у майже 500 населених пунктах Німеччини. У Берліні, Гамбурзі та Мюнхені на акції протесту зібралися тисячі людей, серед яких також чимало знаменитостей.

Акція на захист клімату в Берліні

Акція на захист клімату в Берліні

Кількість учасників за даними поліції та організаторів суттєво відрізняється. У Берліні місцева поліція не оприлюднювала конкретні оціночні дані щодо кількості учасників, зазначивши лише, що їхнє число становило "кілька десятків тисяч". Організатори ж кажуть про 100 тисяч демонстрантів. У Гамбурзі поліція повідомила про 21 тисячу учасників акції, тоді як організатори - про 80 тисяч. У Мюнхені ж правоохоронці нарахували 12,5 тисячі демонстрантів, а представники екологічного руху - близько 30 тисяч. Загалом оганізатори кажуть про 620 тисяч учасників акцій у всій країні. Акцію підтримали понад 200 різних громадських організацій та ініціатив, повідомляє інформагенція AFP.

Учасники акції на захист клімату у Франкфурті-на-Майні

Учасники акції на захист клімату у Франкфурті-на-Майні

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У протесті в Берліні взяла участь також відома шведська активістка Грета Тунберг, яка значною мірою є натхненницею виникнення руху Fridays for Future. Кліматичний рух наполягає на вжитті заходів щодо захисту клімату, які обмежать глобальне підвищення температури до півтора градуса за Цельсієм. Це відповідає меті, погодженій на міжнародному рівні Паризькою кліматичною угодою 2015 року.

Тунберг в інтерв'ю німецькому телеканалу ZDF у п'ятницю розкритикувала всі німецькі політичні партії якнедостатньо амбытны у питанны захисту клымату. "Те, чого вимагають партії, просто недостатньо для виконання Паризької кліматичної угоди", - переконана активістка. Безпосередньо у Fridays for Future також виступили з критикою на адресу німецьких партій щодо їхніх обіцянок стосовно захисту клімату під час передвиборчої кампанії до Бундестагу.

Загальнонаціональний кліматичний страйк у Німеччині є частиною глобального страйку Fridays for Future, який проходить у понад 100 країнах. Загалом з 2019 року відбулося всім глобальних кліматичних страйків.

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