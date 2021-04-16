 Грета Тунберг пожертвує 100 тисяч євро на справедливий розподіл вакцин від коронавірусу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.04.2021

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Новини

Грета Тунберг пожертвує 100 тисяч євро на справедливий розподіл вакцин від коронавірусу

Гроші з фонду активістки підуть на глобальний механізм COVAX, завдяки якому бідні країни безкоштовно отримують вакцини від коронавірусу.

Кліматична активістка Грета Тунберг

Кліматична активістка Грета Тунберг

Шведська кліматична активістка Грета Тунберг повідомила у понеділок, 19 квітня, що пожертвує 100 тисяч євро на глобальний механізм COVAX, завдяки якому різні країни світу, зокрема і Україна, безкоштовно отримують вакцини від коронавірусу. Ці гроші вона пожертвує зі свого фонду.

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"Ми маємо засоби, щоб виправити великий дисбаланс, який існує сьогодні у боротьбі з COVID-19 у всьому світі (...) Як і у випадку з кліматичною кризою, ми насамперед повинні допомогти тим, хто перебуває у найбільшій небезпеці", - наголосила Тунберг на пресконференції Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) у Женеві і додала, що міжнародне співтовариство має зробити більше для боротьби з несправедливістю щодо вакцин від коронавірусу.

У свою чергу глава ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус закликав світову спільноту брати приклад з Грети Тунберг.

"Я закликаю світову спільноту наслідувати приклад Грети і робити все, щоб захистити найуразливіших людей у ​​світі від цієї пандемії", - заявив глава ВООЗ.

За підрахунками агенції AFP, наразі у світі використали майже 900 мільйонів доз вакцини від коронавірусу. При цьому близько 48 відсотків доз отримали жителі країн з високим рівнем доходу та лише 0,1 відсотка люди у 29 країнах з найнижчим доходом.

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