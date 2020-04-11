Папа Римський на Великдень закликав до солідарного розподілу вакцин від коронавірусу

Великодні урочистості за участі Папи Римського в суботу на неділю, 3-4 квітня, відбуваються за участі лише обмеженого кола людей. Увечері суботи у Соборі Святого Петра у Ватикані за участі лише 200 почесних гостей відбулася святкова Великодня меса. А в неділю понтифік виступив із посланням Urbi et Orbi ("Місту та світові"). Це послання є традиційним на католицькі свята Різдва і Великодня. Таким чином, вже другий рік поспіль урочистості відбуваються без масової присутності вірян на площі перед головним собором католицької церкви.

У своєму посланні Франциск закликав до солідарності в розподілі вакцин у світі. На його думку, світова спільнота повинна "подолати затримки із запезпеченням вакцинами та солідарно ділитися ними, особливо з бідними країнами". Крім того, він звернув увагу на велику кількість збройних конфліктів у світі та збільшення кількості зброї. Таку ситуацію Папа Римський вважає "скандальною".

Як месу, так і послання Франциска транслювали у інтернеті та на телебаченні.

Читайте також: Папа Франциск і його попередник Бенедикт XVI вакцинувалися від коронавірусу



Жорсткий локдаун майже у всій Італії

З понеділка, 15 березня, у значній частині Італії запровадили вже третій локдаун, який діятиме до 6 квітня. Регіони із показником нових випадків зараження понад 250 на 100 тисяч населення за сім днів віднесли до найризикованішої "червоної" зони. Це рішення, таким чином, стосувалося приблизно трьох чвертей території країни, включно з Римом та Міланом.

Читайте також: COVID-19 у Європі - які карантинні обмеження діють у різних країнах ЄС

У цих регіонах не працюють школи, університети, кафе та ресторани. Продаж усіх товарів не щоденного попиту зупинили, а свободу пересування в регіонах суворо обмежили. Люди можуть залишати свої помешкання лише для поїздки на роботу або за нагальної потреби.

До того ж уряд окремо визнав усію країну "червоною" зоною з 3 до 5 квітня, аби упередити великодні відпустки та відвідини родичів, що живуть у інших містах. При цьому Ватикан майже повністю координує свої протиепідемічні заходи із владою Італії.