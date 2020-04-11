 Папа Римський на Великдень закликав до солідарного розподілу вакцин від коронавірусу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.04.2021

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Новини

Папа Римський на Великдень закликав до солідарного розподілу вакцин від коронавірусу

Через пандемію COVID-19 великодні урочистості за участі Папи Римського Франциска вже другий рік поспіль відбулися без вірян на площі Святого Петра у Ватикані. Понтифік закликав до солідарного розподілу вакцин.

COVID-19: Папа Римський знову провів великодню службу без вірян

Папа Римський Франциск під час великодньої меси у Соборі Святого Петра у Ватикані

Великодні урочистості за участі Папи Римського в суботу на неділю, 3-4 квітня, відбуваються за участі лише обмеженого кола людей. Увечері суботи у Соборі Святого Петра у Ватикані за участі лише 200 почесних гостей відбулася святкова Великодня меса. А в неділю понтифік виступив із посланням Urbi et Orbi ("Місту та світові"). Це послання є традиційним на католицькі свята Різдва і Великодня. Таким чином, вже другий рік поспіль урочистості відбуваються без масової присутності вірян на площі перед головним собором католицької церкви.

У своєму посланні Франциск закликав до солідарності в розподілі вакцин у світі. На його думку, світова спільнота повинна "подолати затримки із запезпеченням вакцинами та солідарно ділитися ними, особливо з бідними країнами". Крім того, він звернув увагу на велику кількість збройних конфліктів у світі та збільшення кількості зброї. Таку ситуацію Папа Римський вважає "скандальною".

Як месу, так і послання Франциска транслювали у інтернеті та на телебаченні.

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Жорсткий локдаун майже у всій Італії

З понеділка, 15 березня, у значній частині Італії запровадили вже третій локдаун, який діятиме до 6 квітня. Регіони із показником нових випадків зараження понад 250 на 100 тисяч населення за сім днів віднесли до найризикованішої "червоної" зони. Це рішення, таким чином, стосувалося приблизно трьох чвертей території країни, включно з Римом та Міланом.

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У цих регіонах не працюють школи, університети, кафе та ресторани. Продаж усіх товарів не щоденного попиту зупинили, а свободу пересування в регіонах суворо обмежили. Люди можуть залишати свої помешкання лише для поїздки на роботу або за нагальної потреби.

До того ж уряд окремо визнав усію країну "червоною" зоною з 3 до 5 квітня, аби упередити великодні відпустки та відвідини родичів, що живуть у інших містах. При цьому Ватикан майже повністю координує свої протиепідемічні заходи із владою Італії.

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Чи справді локдаун та комендантська година ефективні проти пандемії? (01.04.2021)

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Папа Римський закликав зробити вакцини від COVID-19 доступними для всіх

Папа Римський Франциск у своєму традиційному різдвяному посланні Urbi et Orbi заявив, що всі люди перебувають "в одному човні" і закликав зробити вакцини від COVID-19 загальнодоступними.  

У значній частині Італії почав діяти третій локдаун

Майже по всій Італії з понеділка діють жорсткі обмеження, людям заборонено залишати помешкання без необхідності, школи не працюють. Тим часом італійський уряд планує втричі пришвидшити темпи вакцинації від коронавірусу.  

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