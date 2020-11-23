Поліція намагалася завадити проведенню акції проти заборони абортів у Варшаві

Під час акції протесту проти заборони абортів у Варшаві поліція намагалася оточити її учасників. ЗМІ повідомляють про численні затримання.
У столиці Польщі Варшаві сотні людей учергове вийшли на акцію протесту проти посилення законодавства щодо абортів. Під час проведеної у суботу, 28 листопада, демонстрації поліцейські спочатку закликали мітингарів розійтися, а потім намагалися оточити їх, повідомило польське видання Gazeta Wyborcza.
Інформагенція PAP повідомила про затримання поліцейськими багатьох учасників акції. Протестний захід відбувся на одній з центральних вулиць Варшави. Крім того, у Кракові та Вроцлаві так само відбулися акції протесту проти посилення законодавства щодо абортів, хоч і не такі численні, як у Варшаві, повідомляє dpa.
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Нагодою до проведення демонстрацій стала 102-а річниця запровадження в Польщі активного й пасивного виборчого права жінок.
Нагадаємо, що 22 жовтня Конституційний суд Польщі ухвалив рішення про те, що переривання вагітності через патологію плоду не відповідає конституції країни. До цього аборти в Польщі дозволялися у випадку небезпеки для здоров'я матері, у разі важких вад розвитку плоду та у разі вагітності внаслідок зґвалтування. Згідно з новим рішенням суду, переривання вагітності має бути забороненим також у випадку серйозних вад розвитку ненародженої дитини. Це спровокувало масові акції протесту в країні.
Рішення суду мало набути чинності 2 листопада, однак вже 3 листопада стало відомо, що польський уряд вирішив відкласти виконання рішення Конституційного суду щодо посилення заборони абортів.
Нині масові акції проти цього рішення Конституційного суду відбуваються в Польщі зазвичай щопонеділка.
Польща відома консервативними поглядами населення. Як свідчать дані нещодавно проведеного опитування, 62 відсотки опитаних поляків вважають, що аборти потрібно дозволити лише в деяких випадках, а 11 відсотків виступають за повну заборону. Лише 22 відсотки респондентів дотримуються думки, що аборти варто дозволити проводити на вимогу жінки.
У Польщі з її 38-мільйонним населенням офіційно фіксується близько двох тисяч абортів на рік, передає інформагенція AFP. Водночас жіночі організації запевняють, що полячки щороку роблять близько 200 тисяч абортів за кордоном.
Під час "Маршу незалежності" у Варшаві націоналісти та праворадикали влаштували сутички з поліцією. Кілька правоохоронців поранені.