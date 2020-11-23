Поліція намагалася завадити проведенню акції проти заборони абортів у Варшаві

У столиці Польщі Варшаві сотні людей учергове вийшли на акцію протесту проти посилення законодавства щодо абортів. Під час проведеної у суботу, 28 листопада, демонстрації поліцейські спочатку закликали мітингарів розійтися, а потім намагалися оточити їх, повідомило польське видання Gazeta Wyborcza.

Інформагенція PAP повідомила про затримання поліцейськими багатьох учасників акції. Протестний захід відбувся на одній з центральних вулиць Варшави. Крім того, у Кракові та Вроцлаві так само відбулися акції протесту проти посилення законодавства щодо абортів, хоч і не такі численні, як у Варшаві, повідомляє dpa.

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Нагодою до проведення демонстрацій стала 102-а річниця запровадження в Польщі активного й пасивного виборчого права жінок.

Учасники акції протесту проти заборони абортів у Варшаві 28 листопада

Посилення заборони абортів

Нагадаємо, що 22 жовтня Конституційний суд Польщі ухвалив рішення про те, що переривання вагітності через патологію плоду не відповідає конституції країни. До цього аборти в Польщі дозволялися у випадку небезпеки для здоров'я матері, у разі важких вад розвитку плоду та у разі вагітності внаслідок зґвалтування. Згідно з новим рішенням суду, переривання вагітності має бути забороненим також у випадку серйозних вад розвитку ненародженої дитини. Це спровокувало масові акції протесту в країні.

Рішення суду мало набути чинності 2 листопада, однак вже 3 листопада стало відомо, що польський уряд вирішив відкласти виконання рішення Конституційного суду щодо посилення заборони абортів.

Нині масові акції проти цього рішення Конституційного суду відбуваються в Польщі зазвичай щопонеділка.

Учасниця акції проти заборони абортів у Варшаві 28 листопада

Польща відома консервативними поглядами населення. Як свідчать дані нещодавно проведеного опитування, 62 відсотки опитаних поляків вважають, що аборти потрібно дозволити лише в деяких випадках, а 11 відсотків виступають за повну заборону. Лише 22 відсотки респондентів дотримуються думки, що аборти варто дозволити проводити на вимогу жінки.

У Польщі з її 38-мільйонним населенням офіційно фіксується близько двох тисяч абортів на рік, передає інформагенція AFP. Водночас жіночі організації запевняють, що полячки щороку роблять близько 200 тисяч абортів за кордоном.