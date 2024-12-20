"Почав писати, коли був головкомом": Залужний видав книгу

Посол України у Великобританії і ексголовком ЗСУ Валерій Залужний презентував свою книжку "Моя війна", яку він почав писати ще у березні 2023 року.

Колишній головнокомандувач Збройних сил України (ЗСУ), нині посол України у Великобританії Валерій Залужнийвидав книгу "Моя війна". Про це він повідомив у п'ятницю, 20 грудня.

"Ділюся з вами своєю власною розповіддю про себе, про мої думки та життєві рішення. "Моя війна" - це перша книга з трилогії, над якою я почав працювати ще у березні 2023 року. Рукописи збирала до купи та редагувала моя дружина, за що я їй дуже вдячний", - написав він у Telegram.

Як наголосив Залужний, книгу він писав для молоді, якій хоче донести "важливу істину: у житті можливо все, якщо ти дуже цього хочеш". "Мрійте і йдіть до своєї мрії! Це книга про мою війну. По-перше, війну з власними страхами, які не дають щось робити. По-друге, війну з людьми, які перешкоджають досягати мети. І нарешті - війну з обставинами, які стають перепонами у житті", - зазначив він. Також Залужний висловив сподівання зустрітися і поспілкуватися з читачами і подякував за роботу над книгою команді "Вавилонська бібліотека".

За інформацією на сайті видавництва, книга є особистою розповіддю Залужного про шлях "від хлопчака до головнокомандувача Збройних сил України". Книга має 248 сторінок, а її вартість на сайті видавництва становить 550 гривень. Зазначається, що "Моя війна" - перша частина трилогії, після якої будуть книги "Наша війна" та "Їхня війна".

Нагадаємо, Залужний був головнокомандувачем ЗСУ з липня 2021 року. У грудні 2023 року він захистив дисертацію з права, здобувши науковий ступінь доктора філософії. 8 лютого цього року президент Володимир Зеленський звільнив Залужного та замінив його на посаді головкома ЗСУ на Олександра Сирського, пояснивши це рішення необхідністю "перезавантаження менеджменту армії".

Наступного дня президент присвоїв Залужному звання Героя України, а згодом призначив послом України у Великобританії.