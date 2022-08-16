24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 15 серпня.

На цій сторінці DW стежить за подіями вівторка, 16 серпня (час київський).

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Поблизу Джанкоя у Криму вибухи - Чубаров

В окупованому Криму, в районі Азовського Джанкойського району чути вибухи. "Влучне попадання по військовій частині орків у селищі Qalay (нині Азовське) Джанкойського району. Вибухи лунають протягом години (...) Влучили у сховище боєприпасів", - пише у Facebook голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

За даними ЗМІ, вибух стався в районі села Майське поблизу Джанкоя. Місцеві жителі публікують відео пожежі на території трансформаторної підстанції.

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Українською авіацією уражено два опорних пункти та два райони зосередження озброєння і техніки РФ у районах Новопетрівки та Максимівки, ідеться у повідомленні оперативаного командування "Південь". "Ракетно-артилерійськими підрозділами в рамках виконання вогневих завдань знищено 23 рашисти, 152-х мм гармату-гаубицю, 7 одиниць броньованої та автомобільної техніки. В Сухому Ставку знищено ворожий пункт постачання боєприпасів. Остаточні втрати ворога - дорозвідуються", - наголошується у повідомленні у Facebook.

++07.20++

Вночі росіяни обстріляли Нікопольський та Криворізький райони Дніпропетровської області, внаслідок чого поранень дістали дві жінки, повідомив голова ОВА Валентин Резніченко. За його словами, від російських ударів знову постраждали два райони - Нікопольський і Криворізький. "Криворізький район ворог обстріляв із "Ураганів". Влучив у Мар'янське та Велику Костромку Зеленодольської громади. Поранено двох жінок - 20 і 84 років. У селах пошкоджено кілька приватних будинків і газопровід. Нікопольський район окупанти накрили вогнем двічі за ніч. Територією зафіксовано 40 прильотів з "Градів" та 10 зі ствольної артилерії", - написав Резніченко.

++07.10++

Російські війська здійснили низку наземних атак на північний захід від Слов'янська, а також штурмові дії на північ від Харкова, йдеться в новому зведенні американського Інституту вивчення війни (ISW). Крім того, ЗС РФ провели кілька наступальних операцій на схід та південний схід від Сіверська, на північний схід та південний схід від Бахмута, а також продовжували наступальні операції на північний захід, захід та південний захід від Донецька, зазначили експерти.

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Вночі війська РФ обстріляли п'ять з дев'яти районів Харкова

У ніч на 16 серпня російські війська обстріляли відразу кілька районів Харкова. "Попередньо Шевченківський та Київський (фактично самий центр міста), Салтовський, Індустріальний та Холодногірський райони. Це п'ять з дев'яти районів Харкова. Такого радіусу удару ракетами по місту не було давно", - повідомив у Telegram мер міста Ігор Терехов. Про постраждалих інформаціх поки немає.

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