ЗМІ: США пропонували Туреччині передати Україні російські С-400

Сполучені Штати неофіційно обговорювали із Туреччиною можливість передачі Україні російських зенітно-ракетних комплексів С-400, аби допомогти Україні захиститися від вторгнення російських військ. Про це в неділю, 20 березня, пише агенство Reuters із посилання на три джерела, що є поінформованими.

Упродовж останніх трьох тижнів офіційні особи США обговорювали цю пропозицію з турецькими колегами, проте формального запиту поки що не надходило, повідомили джерела. За їхніми даними, питання ймовірних поставок російських ЗРК в Україну могли обговорювати під час візиту до Туреччини заступниці держсекретаря США Венді Шерман, що відбувся цього місяця.

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Адміністрація Байдена попрохала союзників, які використовують російську військову техніку та системи, включно С-300 та С-400, передати їх Україні, оскільки вона намагається протистояти російському вторгненню, яке розпочалося 24 лютого.

Влада Туреччини поки що ніяк не прокоментувала можливі переговори про постачання російських систем протиракетної оборони. Водночас турецькі аналітики вважають невдалою ідею організувати такі поставки, бо остерігаються реакції Москви.



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Санкції США проти Туреччини через придбання Анкарою С-400

Туреччини та Росія уклали контракт на постачання систем С-400 на суму 2,5 мільярда доларів 2017 року. Вашингтон у відповідь на придбання Анкарою чотирьох дивізіонів С-400 виключив Туреччини з-поміж партнерів програми виробництва нового винищувача F-35, а згодом запровадив санкції щодо Управління оборонної промисловості Туреччини та кількох високопосадовців.

"Гадаю, всі розуміють, що С-400 - давня проблема, і, можливо, настав момент, коли ми всі можемо знайти спосіб, як розв'язати цю проблему", - сказала заступниця держсекретаря Шерман 5 березня в інтерв'ю турецькому телеканалу Habertürk. Що конкретно малося на увазі, вона не вточнила. У Держдепартаменті США та Білому домі ці заяви поки ніяк не прокоментували.



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