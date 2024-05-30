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КонфліктиПівдення Корея

Північна Корея знову провела випробування балістичних ракет

Дмитро Шварц
30 травня 2024 р.

Близько десяти ракет пролетіли орієнтовно 350 кілометрів, перш ніж впасти в Японське море. У Південній Кореї назвали запуск "провокаційним актом".

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Випробування північнокорейської ракети, 17 травня 2024 року
Випробування північнокорейської ракети, 17 травня 2024 року (архівне фото)Фото: KCNA/AFP

Північна Корея у четвер, 30 травня, випустила близько 10 балістичних ракет малої дальності у Японське море,  повідомилопівденнокорейське агентство Yonhap з посиланням на дані військових.

"Об'єднаний комітет начальників штабів (JCS) заявив, що ракети були випущені з району Сунан у Пхеньяні о 6:14 ранку та пролетіли приблизно 350 кілометрів, перш ніж поцілити в Японське море. Це свідчить про те, що ракети могли бути випущені з надвеликої реактивної системи залпового вогню KN-25", - повідомило агентство.

Збройні сили Південної Кореї засудили запуски ракет, в зону досяжності яких потрапив столичний район Сеул та ключові авіабази, як "провокаційний акт", який загрожує Корейському півострову, та пообіцяли відповісти.

Це був перший запуск балістичних ракет Пхеньяном з 17 травня, коли він випробував тактичні балістичні ракети, нібито оснащені "новою автономною навігаційною системою".

Запуски ракет відбулися після того, як Північна Корея у вівторок і середу відправила на південь сотні великих повітряних куль зі сміттям і фекаліями у відповідь на "розкидання агітаційних матеріалів у прикордонному районі".

Крім того, у понеділок Північна Корея зазнала невдачі у спробі запустити другий військовий супутник-шпигун, оскільки космічна ракета, що несла супутник, вибухнула незабаром після старту.

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