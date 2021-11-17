"Північний потік-2": суд у ФРН відхилив позов екологів

Вищий адміністративний суд у Грайфсвальді відхилив 16 листопада позов німецької природоохоронної організації Deutsche Umwelthilfe (DUH) щодо будівництва газогону "Північний потік-2". Він був спрямований проти гірського управління німецького міста Штральзунд - ліцензуючого органу, яий відповідав за дозвіл на будівництво та експлуатацію трубопроводу у прибережних водах Німеччини.

Екологи домагалися внесення змін до рішення від 2018 року, яке затвердило проєкт компанії-оператора газогону Nord Stream 2 AG. Вони посилались на нові результати американського дослідження щодо небезпеки викидів метану при постачанні газу.

Суд у своєму рішенні зазначив, що при затвердженні проєкту вплив на довкілля, зокрема й викидів метану, був оцінений, а трубопровід до введення в експлуатацію був перевірений на газонепроникність. Nord Stream 2 AG раніше запевняла, що при проєктуванні були враховані природоохоронні аспекти та інтереси всіх, кого торкається проєкт, зокрема судноплавної та туристичної галузей.

Призупинення сертифікації "Північного потоку-2"

Нагадаємо, що напередодні німецький регулятор тимчасово призупинив сертифікацію "Північного потоку-2" . Її відновлять, коли німецькій дочірній компанії передадуть основні активи і кадрові ресурси компанії Nord Stream-2 AG, яка є дочірньою компанією російського газового монополіста "Газпром" і базується в швейцарському місті Цуг.

Раніше Україну долучили до сертифікації "Північного потоку-2" . Втім, вона зможе тільки давати оцінки, але не матиме права вето на рішення.

10 вересня "Газпром" оголосив про завершення будівництва "Північного потоку-2". В Україні проєкт розцінюють як геополітичний та такий, що несе політичну та економічну загрозу. Водночас у німецькому уряді наголошують, що виступають за збереження Україною статусу транзитера російського газу до Європи й не дозволять Росії використовувати газ як зброю.